Por la erosión del Río Bermejo, cerraron uno de los puentes Chaco-Formosa

El puente que une a ambas provincias por la ruta nº 95, permanecerá cerrado al tránsito pesado por la erosión del terraplén de acceso. Los trabajos de reparación y contención ya comenzaron pero no precisaron el tiempo de ejecución.

El río Bermejo está erosionando el terraplén de acceso al puente de la ruta nacional n°95 que une a las provincias del Chaco y Formosa y por ello, autoridades de vialidad nacional decidieron restringir el tránsito pesado por trabajos de reparación y contención sobre uno de los terraplenes de acceso en costa chaqueña. «A partir de ayer se ha decidido restringir el tránsito pesado sobre el puente que es un corredor, una ruta nacional. Vialidad nacional distrito Chaco junto a distrito Formosa, ha decidido restringir el tránsito», informó el ingeniero Hugo Varela, Administrador de Vialidad Provincial distrito Chaco, al Grupo de Medios TVO.

La decisión fue motivada por la detección de la erosión del suelo en uno de los terraplenes de acceso. «Hace 3 días se detectó que había problemas de erosión en los estribos del puente. Hoy se están llevando bloques de hormigón de demolición de pavimento urbano para tirar en ese sector del río», agregó Varela.

Luego de determinar la profundidad del río en ese sector mediante el empleo de una ecosonda, al ingeniero manifestó que “No es una zona de fácil acceso para nuestros equipos pesados por la pendiente que tiene, no esta facil para trabajarlo pero se volcaran bloques de hormigon para ver si podemos hacer piso y después, mediante bolsones de mil kilos con piedras y suelo, tratar de contener la erosión de los terraplenes del acceso al puente”. Una vez finalizado el trabajo se podrá reanudar el tránsito. Mientras tanto el tránsito pesado tiene la opción de los puentes “Libertad” y “Eva Perón”.

“Lo que está en riesgo son los terraplenes de acceso al puente, esos son los que están en riesgo, si se cortan, eso es lo que se va a caer, el terraplén. La verdad es que en estos 15 días que veníamos trabajando, el río está bastante estable, no hay ningún problema, no es es el problema de que haya crecido mucho”, refirió Varela sobre los motivos de la erosión.

