Por la falta de combustible se suspendió el servicio de transporte urbano de pasajeros

Compartir

Linkedin Print

La escasez del combustible gasoil afectó ayer lunes a miles de personas en el país ya que varios servicios de transporte se vieron afectados. En la ciudad, no hubo servicio de Crucero del Sur.

Ayer por la mañana miles de formoseños se vieron afectados por la falta de unidades de la empresa Crucero del Sur en las calles, y es que la encargada de brindar el servicio de transporte en la ciudad no salió a la calle por no tener gasoil y provocó una medida de emergencia por parte del municipio.

César Aguirre

«No hay servicio por falta de combustible», expresó César Aguirre, gerente de la empresa, al Grupo de Medios TVO.

La suspensión del servicio del transporte urbano de pasajeros se debió a la denominada crisis del gasoil. «Es por el cupo pero estamos trabajando para conseguir combustible. La verdad que en este momento estamos sin servicio y en cualquier momento si llegamos a conseguir combustible, retomamos el servicio», explicaron desde la gerencia de la empresa.

Las dificultades para conseguir abastecimiento data de una semana atrás y detonó en la suspensión total del servicio. «No hay servicio por falta de combustible. Nosotros no tenemos problema siempre que sea el que vaya en la unidad, siempre que haya no tenemos drama con las marcas; con un camión ya tenemos bastante», detalló Aguirre al respecto quien además adelantó que todavía no tienen «certezas» de cuándo podrán abastecerse.

La situación llevó a la adopción de medidas de emergencia por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, quien autorizó a que el servicio de ‘Punto a Punto’, cubra el recorrido de las líneas 40 y 90. Dicha medida generó polémica entre algunos de los ediles capitalinos.

Gerardo Piñeiro

Por su parte, el concejal Gerardo Piñeiro, de la Unión Cívica Radical, confirmó que en el transcurso de la mañana de ayer pidieron informes al intendente Jorge Jofre, «para que nos diga cuál es la medida concreta y real que va a tomar con el transporte de colectivo urbano. Nos hemos enterado por los medios que el intendente autoriza a las combis ‘Punto a Punto’ que cubran las dos líneas, 40 y 90, por la crisis que se ha generado por la falta de combustible al transporte urbano de pasajeros. Nos parece absolutamente irracional la medida», expresó.

El edil consideró que «si las combis también andan con combustible, cómo se va a solucionar un problema con algo que también depende del combustible» por lo que manifestó que la medida adoptada «denota la falta de previsibilidad de todo esto y con la liviandad que toman el tema del transporte público».

«En todas las ciudades lo que tienen garantizadas las estaciones de servicio son los cupos para el transporte urbano de pasajeros, son los cupos para las ambulancias, para la recolección de residuos; esto debe ser garantizado ellos. Nos parece absolutamente raro que de un día para otro haya llegado a un extremo tal como para dejar al transporte público de pasajeros sin ese cupo de combustible que ha pasado en el medio. Queremos que nos digan la verdad, que está pasando con el transporte urbano».

Por el momento, no hay certezas respecto de cuándo se restablecerá el servicio en la ciudad y desde la subsecretaría de Transporte y Emergencia, ya advierten que podría existir otra jornada sin transporte público de pasajeros en la ciudad.

Compartir

Linkedin Print