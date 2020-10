Por la histórica bajante, en el puerto Formosa “el río Paraguay se encuentra sin escala”

Compartir

El jefe de la Prefectura Formosa, prefecto principal Antonio Eduardo Escalada, confirmó que en el Puerto de Formosa la altura del río Paraguay se encuentra sin escala oficial, es decir que “el agua está por debajo de la escala” que provee la Dirección de Vías Navegables del Ministerio de Transporte de la Nación. “Ya no se puede medir su altura”, advirtió.

Aseveró que “es una escasez que roza los niveles históricos de bajante” y que se trata de un comportamiento climático global. “Se explica a partir de que no está lloviendo en las nacientes y afluentes del río Paraguay. Lo mismo está sucediendo en el río Paraná. Por lo que lamentablemente si no empieza a llover en los niveles normales, vamos a seguir teniendo este inconveniente según los informes de los organismos que entienden en la materia”, advirtió el prefecto principal.

Ante esta realidad, el jefe de la Prefectura Formosa, aclaró en lo que respecta a la seguridad de la navegación que “estamos emitiendo dos alertas por día al tráfico que existe en el lugar debido a que por la bajante del río han aflorado infinidades de bancos” que dificultan la navegación.

En ese sentido, marcó que por el momento no existen restricciones en lo que se refiere al tráfico comercial internacional. “En cambio, las únicas restricciones o sugerencias que emitió la Prefectura es la suspensión de la navegación nocturna, que el 100 por ciento de los convoy lo están acatando”, indicó.

De esa forma, se amarra preventivamente las embarcaciones una vez que se retira el sol y en las primeras horas de la mañana del otro día se retoma la navegación.

Pasos fronterizos cerrados

En cuanto a los controles en los pasos fronterizos, el prefecto principal Escalada reiteró que en el contexto de la pandemia de coronavirus se encuentran cerrados.

En tanto, el único paso habilitado es en la zona del puente Loyola en el cruce Clorinda-Falcón (Paraguay).

“Continuamos trabajando para evitar que la gente ingrese por pasos ilegales en el marco de esta barrera sanitaria implementada por las autoridades de la provincia de Formosa”, remarcó.

“Somos la primera barrera de protección, es un trabajo día a día y minuto a minuto, donde la institución cuenta con todos los medios para fortalecer las acciones que forman parte de este conjunto de organismos tanto nacionales como provinciales para proteger la salud de los ciudadanos”, subrayó por último.