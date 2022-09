Por la lluvia, realizaron trabajos de limpieza en sumideros y bocas de tormenta

Compartir

Linkedin Print

Debido a las precipitaciones caídas durante este lunes, cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, realizaron trabajos de limpieza en sumideros y bocas de tormenta en diferentes puntos de la ciudad, además del levantamiento de escombros de obra. «Tuvimos varios pedidos de los vecinos», señalo el Ing. Guillermo Santiago Stock, Director de Mantenimiento de la Vía Pública, al Grupo de Medios TVO.

«No pudimos salir con las motoniveladoras a perfilar las calles, pero estuvimos con todas las retroexcavadoras y todos los camiones por toda la ciudad en todo lo que son sumideros y bocas de tormenta porque los días de lluvia y con la caída de hojas por el viento, se acumula todo en la boca de los sumideros y hay que ir a la levantar eso», señaló el funcionario.

De esta manera, más allá de que las precipitaciones se dieron de forma dispersa y no se registro gran caída de agua en poco tiempo, las cuadrillas dependientes de esta dirección trabajaron en la limpieza de los sumideros y bocas de tormenta para un correcto escurrimiento del agua. También trabajaron en el levantamiento de escombros de la vía pública.

«Aprovechamos y salimos a retirar escombros también, tuvimos varios pedidos de los vecinos y salimos a retirar estos escombros. Posteriormente lo utilizamos en las calles de tierra en lugares que ya tenemos asignados», precisó Stock.

Dichos escombros son utilizados en el relleno de calles de tierra. Una vez que son levantados del lugar, se trasladan hasta el obrador municipal para su tratamiento y se asignan las calles en donde se los utilizará. «Estos operativos están destinados todos hoy al barrio 25 de Mayo».

«Nosotros tratamos de organizar todos los pedidos que van entrando, lo vamos organizando de acuerdo al área de la ciudad y por eso también es que tratamos de entrar con los minioperativos que está haciendo la Municipalidad, «La Muni en tu barrio», entonces vamos eligiendo inteligentemente cual es el sector con más necesidad y vamos ahí. Igualmente, también vamos a los otros barrios», aseguró el ingeniero.

Las precipitaciones caídas en la jornada de ayer permitieron realizar dichos trabajos, además de la limpieza y desobstrucción que en algunos barrios fue mayor que en otros, donde afortunadamente no se registraron anegaciones ni daños materiales.

«No fue una gran tormenta con mucha caída de agua en poco tiempo, esas lluvias de 80 mm por hora son las que perjudican y anegan y no dan tiempo al sistema de desagüe de la ciudad de que el agua se evacue. No fue una lluvia de mucha agua por hora», finalizó en ese sentido Stock.

Compartir

Linkedin Print