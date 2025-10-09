Por la muerte de Miguel Russo, se suspendió el partido entre Boca y Barracas

El mundo del fútbol, de luto por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca Juniors murió a los 69 años, luego de varios días de internación domiciliaria. El histórico ex futbolista y DT, muy querido en todos los equipos por los que pasó y respetado por sus rivales, será velado en La Bombonera, su hogar durante las tres gestiones en las que estuvo al frente del plantel, que está muy golpeado por la noticia, al igual que el cuerpo técnico. En consecuencia, la Liga Profesional suspendió el partido de este fin de semana, por el Torneo Clausura.

“Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)”, rubricó la entidad en su cuenta de X (antes Twitter). Próximamente, dará a conocer su reprogramación.

Asimismo, la Asociación del Fútbol Argentino informó que realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones.

El comunicado:

“El día de hoy, con mucho dolor, recibimos la triste noticia del fallecimiento del Señor Miguel Ángel Russo, ejemplo de un profesional dedicado a dar lo mejor en el día a día, en el lugar que le tocara actuar.

Pero, principalmente, para todos los que tuvieron el enorme honor de conocerlo, hemos perdido a una gran persona y amigo.

En señal de duelo, la Asociación del Fútbol Argentino realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 12 de octubre próximo.

Querido Miguel, el Fútbol argentino te despide envuelto en un profundo pesar».

El deceso se produjo minutos después de las 19. El último partido que Russo había estado presente en La Bombonera fue el domingo 21 de septiembre, en ocasión de la igualdad 2-2 con Central Córdoba por la 9ª fecha del Torneo Clausura. Horas más tarde fue internado y, aunque fue dado de alta rápidamente, volvió a quedar bajo cuidados médicos durante 72 horas. Desde entonces, su delicado cuadro le impidió retornar a los entrenamientos del equipo. El lunes 6 de octubre por la noche el Xeneize había comunicado que el DT se encontraba con “pronóstico reservado”.

Mientras tanto, fue su cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda, el que se mantuvo al frente del equipo, incluso en la goleada 5-0 ante Newell’s del último domingo, cuando tanto el DT alterno como los referentes, con Leandro Paredes como bandera, le dedicaron el triunfo. El Sifón y el resto de la estructura visitó al DT en su hogar e incluso delinearon cuestiones tácticas. En las últimas horas, parte del plantel había buscado acercarse a su hogar, pero por consejo médico el contacto se limitó a un video.

Apenas se conoció la noticia, la Liga había despedido al legendario orientador en sus redes: “Con profundo dolor, la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino”.

También lo había

hecho la AFA:

“Profundo dolor. La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”. Barracas, rival del Xeneize en el cotejo postergado, también se había expresado tras el duro golpe para el fútbol local y del continente.

“Siempre estarás en el corazón de todo el fútbol argentino. Que en paz descanses, Miguel”, le dedicó el Guapo, con una foto de Russo junto a Ruben Darío Insua. Vale recordar que el partido será clave para la definición del Grupo A del Torneo Clausura: ambos están punteros, con 17 puntos, junto a Unión de Santa Fe y Estudiantes, con cinco fechas por disputarse antes de los playoffs.