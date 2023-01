Por la sequía no se tendrá bananas para comercializar en los próximos meses

Pese a que en los últimos días se registraron precipitaciones, los efectos de la sequía continúan sucumbiendo en el arco productor de la provincia y no se tendrán bananas disponibles para la venta hasta el mes de abril. «La banana sufre una consecuencia gravísima porque no vamos a tener producción para comercializar», manifestó Pánfilo Ayala, Presidente de la Federación Agraria Zona Norte, al Grupo de Medios TVO.

«La semana pasada llovió un promedio de 60 milímetros en la zona norte con un acumulativo de igual milimetraje en semanas anteriores pero prácticamente no se juntó agua. El calor hace que se evapore rápido y el déficit hídrico, que se siente en todo el país y en gran parte del norte, es un problema que está causando consecuencias en la producción agropecuaria formoseña», agregó Ayala.

Las altas temperaturas de estos últimos días, que promedian los 38° C, complican aún más la situación actual que ya genera pérdidas económicas importantes en los sectores productivos de la provincia.

«El calor es un agravante y la falta de lluvia que cayó en los últimos meses del año no llegó ni al mínimo del promedio anual ya que veníamos con una faltante de lluvia en los últimos 5 meses del año. Esto afecta directamente a los cultivos diversificados que se tiene», sostuvo el productor.

Pero esta afectación no se da únicamente en los cultivos, la ganadería también recibe un fuerte impacto. Las represas y aguadas se han secado en la zona y las perforaciones para la extracción de agua subterránea no resisten la demanda para mantener el ganado en pie. En cuanto a la agricultura, el principal cultivo de la zona norte es la banana.

«La banana sufre una consecuencia gravísima porque no vamos a tener producción para comercializar como mínimo de acá a abril porque la floración y el desarrollo de la planta se retrasó en lo que fue fines de la primavera y principio del verano. El cultivo estaba necesitando del vital líquido para su floración y producción y no se está dando lo suficiente, las plantaciones están raquíticas», expresó Ayala.

Otro de los motivos que también repercuten en el sector bananero es el económico. Cabe recordar que este sector se ha encontrado en múltiples situaciones de emergencia y pese a que el Gobierno Nacional envió fondos por 150 millones de pesos, las autoridades provinciales no distribuyeron el dinero a todos productores.

En este sentido, Ayala mencionó que «la provincia no ha puesto ni un peso en lo que fue la emergencia del año pasado a pesar de que el gobierno nacional ha enviado un monto de 150 millones de pesos y se fue agravando porque salíamos de una emergencia y entrábamos en otra. El productor está sin recursos económicos porque la banana necesita de inversión económica».

Algunos de los insumos para la siembra de esta fruta están dolarizados. Tal es el caso de los fertilizantes cuyos precios promedian actualmente los 12 mil pesos y para una aplicación en una hectárea se necesitan de 4 bolsas, además de la aplicación de algunos pesticidas y otros productos para combatir la maleza.

«La emergencia agropecuaria en ganadería sigue vigente, en agricultura fue hasta el 30 de junio del año pasado pero salíamos de uno y entrábamos en otro. No tiene que haber ninguna objeción ni muchos trámites, si la situación lo amerita, para que se tome la medida adecuada. En el caso de la banana quedan 2 mil hectáreas de las que venían ya reducidas; el año pasado más de 250 hectáreas se han abandonado o destruido y es muy grave desde todos los puntos de vista porque tiene que ver con lo social y la economía del interior», completó el productor.

