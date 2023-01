Por la sequía se agotan los reservorios de agua de San Martín 2 y se reúne el Comité de Emergencia

En lo jornada de hoy se reunirá el Comité de Emergencia de la localidad de San Martín Dos para evaluar las acciones a seguir debido a la escasez de reservorios de agua por la falta de precipitaciones. «Estamos tratando en lo posible, de sobrellevar la situación», expreso el padre Vicente Espínola, al Grupo de Medios TVO.

«Tendremos una reunión con todas las instituciones de San Martín 2 a ver como se encara la situación. Creo que la sequía es bastante complicada por todos lados, si bien todos los pueblos tienen un buen anillado, en nuestro caso la evaporación también es complicada. Se evapora casi 10 centímetros de agua por día, así que es bastante preocupante», Espínola.

En la actualidad, son 9 las perforaciones desde las que se extraen agua para su tratamiento y distribución en la localidad. Las mismas se encuentran a unos 60 kilómetros del pueblo y se utilizan unos 8 camiones de gran porte para el traslado. La destrucción vecinal se hace en camiones más pequeños.

«Teníamos esperanza de una lluvia que se marcaba para este fin de semana pero al final no paso nada, no se si llovió en otras partes. Hay gente que se va a reunir con el Comité de Emergencia para ver como ayudar», indicó el padre.

La zona no cuenta actualmente con reservorios de agua potable, por lo que las perforaciones son las únicas fuentes de agua para la provisión de la localidad pero la rápida evaporación, debido a las altas temperaturas de estos últimos días, empeora la situación.

«Todos los ríos, riachos y riachuelos ya no tienen agua. Nosotros tenemos dos ríos que más o menos alimentan la zona pero esta no es una época de crecida ni mucho menos y se complica igual. Hoy estaríamos reunidos en el Comité de Emergencia para ver como vamos colaborando uno con otros para poder paliar la situación», finalizó Espínola.

Relacionado