Por las tasas de interés y la mora bancaria, el crédito privado se desacelera

El costo para pedir dinero prestado aumentó, y cada vez más familias y empresas dejan de pagar sus deudas. Estos dos factores impactaron de manera directa sobre el crédito al sector privado, que en septiembre desaceleró su crecimiento y dejó lejos las subas de dos dígitos mensuales que mostraba en la primera mitad del año.

El saldo total de los préstamos en pesos al sector privado alcanzó los $82,8 billones durante septiembre, un alza del 2,8% mensual y del 98% interanual. Si se descuenta la inflación en el mismo período, significó una suba real del 0,6% frente agosto y del 50% en un año.

“Se completa un trimestre durante el cual la variación global de la cartera en pesos ha tenido un modesto crecimiento en términos reales: apenas un 2,5% por encima de los valores de la inflación. Se ha retraído la demanda ante la suba de tasas y la oferta es mucho más cautelosa ante el incremento de los indicadores de morosidad”, dijo Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

En el caso de los créditos hipotecarios, que regresaron al mercado en abril del año pasado, tras años sin oferta, tuvieron un saldo de $5,3 billones. Fue un avance real del 8,5% frente a agosto, mientras que en un año se expandió 317,2%.

“Para sostener esta tendencia será necesario que las fuentes de financiamiento acompañen al sector. Los hipotecarios están liderando el incremento porcentual de los últimos doce meses en forma muy destacada», agregó Barbero. Un año atrás, esta línea de préstamos ofrecía tasas del UVA (inflación) más 4% anual, mientras que ahora en algunas entidades alcanza el UVA más 12%. Es decir, se triplicó.

En cuanto a la línea de créditos prendarios, en septiembre alcanzó un saldo de $5,5 billones para el total acumulado, de acuerdo con el informe de First Capital Group. En este caso, tuvo una expansión real del 2,1% mensual y del 78,8% frente a septiembre del año pasado. Para Barbero, la línea mantiene un ritmo de crecimiento por el dinamismo del mercado automotor y de la maquinaria agrícola. “Pero hay que destacar que durante los tres últimos meses ha bajado prácticamente a la mitad su velocidad de incremento”, acotó.

Las operaciones a través de tarjetas de crédito llegaron a sumar $21,6 billones, un avance por encima de la inflación del 1,2% mensual y del 39,8% en un año. Según explicaron, este rubro tuvo un comportamiento irregular en los últimos meses y alternó entre alzas y bajas. Fue afectado por las tasas de interés y los saldos impagos del resumen bancario, pero también por las nuevas ofertas comerciales para mover las ventas con cuotas sin interés o descuentos promocionales.

Los préstamos personales tuvieron un saldo de $18,1 billones durante el mes pasado, apenas un 0,2% real más que en agosto. En un año, tuvieron un crecimiento real del 94,6%. Según Barbero, el mes pasado se observó un brusco freno en las colocaciones, con una variación prácticamente nula. Sin embargo, fue uno de los rubros que más aumentó en los últimos 18 meses.