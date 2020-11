Por fenómenos naturales, 2020 fue el peor año para la producción bananera

Compartir

Desde la Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck presentaron un informe sobre la producción bananera formoseña con el objetivo de describir la situación de este año; para ello realizaron consultas a numerosos productores que se encuentran en las colonias de las diferentes localidades.

En principio, el informe indica que el 2020 termina siendo uno de los peores años para la producción bananera formoseña de las últimas décadas como consecuencia de la prolongada sequía, altas temperaturas y heladas tardías; a esto fenómenos climáticos se le suman incendios en varias parcelas y precios que fueron muy por debajo de lo necesario.

Se explicó que la falta de lluvia comenzó a darse desde el mes de febrero y lleva más de ocho meses hasta la presente fecha: durante todo este periodo no se registraron caída de lluvias con los valores mínimo promedio para cada mes.

“Las heladas tardías agravaron el estado de las plantas que venía sufriendo la falta de agua causando daños totales en toda la estructura foliar de las plantas y en las frutas que aún se encontraban en plena etapa de desarrollo”, se expuso; asimismo las altas temperaturas que se registraron en los meses de septiembre y octubre que rondaron los 42° durante varios días “también colaboraron para que las plantas sufrieran cuantiosos daños”.

“A esta extrema y grave situación se le sumaron los incendios que sucedieron en las parcelas de 10 familias de productores, donde el fuego arrasó totalmente cerca de 100 hectáreas de cultivo dejando destruidas todas las producciones. En muchos casos el fuego se inició en campos linderos propagándose rápidamente en los bananales favorecidos por fuertes vientos que superaron 50 km por hora, alta temperatura, un ambiente extremadamente seco y ante plantaciones que se encontraban debilitadas prácticamente con nula estructura foliar verde; en otras parcelas, según denuncias de los propios productores, los incendios fueron causado de forma intencional por personas ajena a sus producciones”, aclaran.

Estos fenómenos naturales causaron daños irreparables en la producción bananera formoseña que se han suscitado en plena época que debería corresponder a un periodo de máxima cosecha, incidiendo directamente para que la fruta no llegue a calibre deseado, maduración precoz y en caída de cachos antes de completar su ciclo de producción, haciendo que la capacidad de producción del presente año se reduzca alrededor del 55 %.

“Esta grave situación tendrá una consecuencia inmediata que será un atraso de 60 días en la producción del año 2021 y una reducción importante en el rinde”, alerta el comunicado.

Por último, se reiteró que a principio de año estimaba desde la Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck una capacidad de producción de 60.000 toneladas de fruta que equivaldría alrededor de un poco más de 3 millones de cajas de banana de 22 kilogramos cada una, pero como consecuencia de la grave situación que sufrió la producción no se ha superado la comercialización de 1.300.000 cajas de bananas a un precio promedio de 6 pesos por cada kilogramo de fruta; muy lejos de los 25 pesos que se necesita por cada kilogramo para tener rentabilidad.

