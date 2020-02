Por medida de fuerza desarrollada ayer, bancos abrieron sus puertas a las 9 horas

Compartir

Ayer los diferentes bancos comenzaron a atender al público a las 9 horas, mientras que Banco Nación no abrió sus puertas, pero si garantizó la reposición del dinero en cajeros automáticos.

Se trata de una disposición llevada adelante por la Asociación Bancaria para exigir justicia y mayores medidas de seguridad para los trabajadores de las diferentes entidades bancarias; esto se da a raíz del asesinato de Germán Chávez, un empleado bancario del Nación que fue asesinado en su lugar de trabajo el viernes en el marco de un robo en Isidro Casanova (Buenos Aires).

Es importante aclarar que la medida fue a nivel nacional y Formosa no quedó exenta al acatamiento, es por ello que además en horas más tempranas integrantes del gremio llevaron adelante una marcha por las calles de la Ciudad donde recorrieron diversas sucursales.

Cristian Mieres, secretario de prensa de la Asociación La Bancaria- Formosa, dijo al Grupo de Medios TVO que «Banco Nación extendió el paro para toda la jornada mientras que el resto solo las dos primeras horas de atención al público».

«Los bancarios estamos dolidos, de luto por el asesinato de un compañero en Buenos Aires durante un asalto al Banco Nación; para manifestar lo que nos pasa decidimos hacer un paro. En primera instancia realizamos esta medida de fuerza, pero no quita que en los próximos días se tomen otras acciones», aclaró.

Finalmente, varios formoseños que aguardaban ser atendidos desde horas tempranas indicaron que no sabían de la protesta pero que consideran que «está bien» que reclamen por seguridad ya que «asesinaron a una persona y es necesario que pidan que se los cuide y resguarde».