Por miedo al coronavirus, entre un 40% y un 70% de mujeres no se hicieron la mamografía anual

Entre el 40% y el 70% de las mujeres se ausentaron en sus controles anuales ginecológicos por temor a contagiarse de coronavirus desde marzo hasta octubre, por lo que los gobiernos provinciales aprovecharon en el Día de Lucha contra el cáncer de mama que se conmemora hoy para recordar que las consultas habituales son imprescindibles para la detección temprana de patologías.

Desde Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba aseguraron a Télam que no hay un cifra concreta de la disminución de los controles, aunque sí admiten que bajaron en el marco de la pandemia del coronavirus, en tanto que Leila Badrán, a cargo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, consideró: “Al prolongarse esta situación, es fundamental que quienes no lo hayan hecho, se pongan al día con sus chequeos correspondientes, lo que favorecerá el diagnóstico y el tratamiento oportuno”.

Por su parte, desde Santiago del Estero, el doctor César Albuixech, mastólogo y referente local, comentó que “desde marzo, a causa de esta pandemia hubo mucho desconocimiento, incertidumbre y el paciente no concurría a la consulta”.

Desde San Luis, por su parte, la directora del Centro Oncológico Integral de la provincia, Romina Brombim, dijo hoy a Télam, que la pandemia “aun no impactó en las consultas por diagnóstico de cáncer de mama”.

Desde Mendoza, el ginecólogo Santiago Orrico, jefe del Programa Provincial de Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero y Mama de Mendoza, aseguró a Télam que “por supuesto que disminuyeron muchísimo las mamografías”, y apuntó que esa caía en los exámenes “en el sector privado calculamos que solamente un 40 a un 50% de mujeres se han hecho las mamografías en tiempo y forma, y en el sector público aproximadamente un 20% por el aislamiento”.

Por su parte, la directora de la Agencia del Control del Cáncer de Santa Fe, Graciela López de Degani, indicó que en lo que va del año se registró una disminución del 70% en la cantidad de mamografías que se realizaron en el hospital Centenario de Rosario, la mayor referencia de la zona sur de la provincia, y del 57% en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, donde se realiza la lectura de 12 mamógrafos del centro y norte del distrito.

En Entre Ríos, por la pandemia, el Instituto Provincial del Cáncer (IPC) local decidió postergar la campaña de promoción y prevención de cáncer de mama para marzo de 2021, uniéndose con la de cáncer de cuello de útero.

En el norte del país, las consultas problemas mamarios entre marzo y octubre disminuyeron alrededor del 60 por ciento en comparación al mismo periodo del año pasado, dijo a Télam Romina Romero, jefa del Servicio de Patología Mamaria del Hospital Perrando de Chaco.

“El año pasado tuvimos casi 1.600 consultas y este año casi 600”, explicó la médica y luego señaló que “esto es preocupante, porque en el caso del cáncer de mama el mejor diagnóstico es el que se realiza de manera precoz”.