Por no haber clases presenciales, librería cierra su local por la escasa venta

Hay muchos comercios de diferentes rubros en Formosa que no lograron superar el freno económico que impuso la cuarentena preventiva por el coronavirus. Tanto es así que el paisaje urbano de la capital provincial cambió en los últimos meses y cada vez son más los locales que cierran sus persianas.

Sin embargo, a pesar de que muchos comercios pudieron volver a abrir sus puertas tomando todas las medidas de prevención, también se puede observar una gran cantidad de locales vacíos, con carteles de alquileres ofrecidos, por comerciantes que no lograron retomar la actividad que venían desarrollando anteriormente.

En este marco, Cristina empleada de una librería de la ciudad en comunicación con el Grupo de Medios TVO contó que el local donde trabaja ubicado en la calle Fotheringham y Córdoba desde hace 6 años cierra sus puertas desde el 1 de julio por no poder soportar la situación económica que están atravesando.

“Es muy triste todo lo que estamos viviendo con la pandemia, los comerciantes son los más afectados y en especial las librerías que es un rubro que se mueve mucho en épocas de clases. Al no haber clases las ventas bajaron en su totalidad, por lo que los dueños no pueden seguir sosteniendo el local y decidieron cerrar totalmente. Pero lo peor es que me quedó sin trabajo”, lamentó la mujer.

Y añadió: “Esta situación me da mucha tristeza porque lo que yo estoy viviendo también le sucede a otros empleados que trabajan en el sector de comercio que es el rubro más afectado por la cuarentena. Lamentablemente no se puede hacer nada porque la pandemia nos afecta a todos y es muy triste todo lo que está pasando”.

Además contó que “es mínima la concurrencia de gente que hay porque las clases se dan online, pero esto nos ayudó un poco a sostenernos todo este tiempo. Pero acá en la cuadra son dos los locales que ya están cerrando desde que comenzó la cuarentena”.

Por último dijo que el local esta abierto hace seis años y “desde hace cuatro años que yo trabajo acá, ahora tendré que buscarme otro trabajo”.