Por pago a bonistas, el Gobierno perdió casi el 80% de los dólares «prestados» que acumuló

Buena parte de los dólares que entraron por una ventanilla desde fines de mayo para engrosar las reservas del Banco Central se evaporaron este jueves con el pago a los bonistas. El Gobierno acumuló en los últimos 40 días US$ 3.900 millones y esta semana las reservas brutas cayeron US$ 3.000 millones tras el pago de la deuda privada tomada por la gestión de Mauricio Macri y renegociada por la de Alberto Fernández.

El Tesoro ya tenía apartados los fondos para cumplir con el vencimiento de US$ 4.300 millones, que incluía dos tipos de bonos. Por un lado, US$ 2.500 millones de bonos Globales (ley extranjera), que están en manos de inversores del exterior y se pagaron el martes. Y, por otro lado, había US$ 1.800 millones de Bonares (legislación local), que por el feriado de este 9 de Julio el pago se terminó concretando este jueves.

Como resultado, las reservas brutas retrocedieron desde los US$ 41.700 millones del lunes a US$ 38.700 millones este jueves, el nivel más bajo desde desde el 12 de junio. La caída de US$ 3.000 millones equivale a la pérdida del 76% de las divisas acumuladas en los últimos 40 días, en su mayoría dólares «prestados» por bancos y fondos extranjeros y, en menor medida, compras en el mercado de cambios.

El Gobierno colocó en mayo bonos en pesos con suscripción en dólares (Bonte) por US$ 1.000 millones a una tasa del 29,5% anual en pesos por cinco años, tomó en junio un préstamo REPO por US$ 2.000 millones a una tasa del 8,25% anual en dólares y colocó US$ 500 millones en Bonte a una tasa del 28% anual en pesos, mientras en las últimas semanas el Tesoro sumó compras bilaterales (bloc trades) por US$ 400 millones.

Luis Caputo adoptó estas medidas para revertir el estancamiento de las reservas. Desde el adelanto del Fondo Monetario y el Banco Mundial, las reservas saltaron de US$ 24.200 millones a US$ 38.600 millones a mediados de abril. Pero en mayo se estancaron por la decisión de no comprar dólares hasta que el dólar baje a $ 1.000 -como esperaba Javier Milei- y el Gobierno no pudo cumplir la meta de junio con el FMI.

Luego, el Fondo acordó postergar dicha evaluación para julio para darle más tiempo en un año electoral. Y en las últimas horas, el ministro de Economía estimó que espera superar el objetivo de reservas este mes, pese al impacto negativo del pago a los bonistas sobre las reservas netas (aquellas que no incluyen swaps, seguros de depósitos, encajes bancarios y otros pasivos, según el criterio del Fondo).

«Desde que hicimos el acuerdo con el Fondo acumulamos casi US$ 5.000 millones en el último mes, a fin de julio va a estar por arriba de la meta. Hicimos US$ 2.000 millones de un REPO, US$ 1.500 millones de bonos, estos bloc trades ya casi por US$ 400 millones…es muy difícil poner una fecha de acumulación de reservas porque yo no se cuando van a querer liquidar los exportadores», dijo anoche en una entrevista en LN+.

El pago de deuda tiene en principio un mayor impacto sobre las reservas netas que en las brutas porque en el primer caso se computa en el cálculo el monto que efectivamente pagó el Central a los acreedores privados (US$ 4.300 millones), mientras que en el segundo caso se registra una vez que los tenedores locales retiran las divisas de sus cuentas bancarias.

Así, los economistas estiman que las reservas netas retrocedieron a un valor negativo de entre US$ 5.000 y US$ 10.000 millones. Pero la apuesta de Caputo es revertir esa cuenta con préstamos en las próximas semanas: el desembolso pendiente del FMI por US$ 2.200 millones, fondos por US$ 1.500 millones del BID y la ampliación de un crédito de bancos internacionales a YPF por US$ 2.000 millones.

«Hasta que ingresen los flujos comprometidos del FMI y otros organismos, las reservas netas estarán en US$ -9000 millones. No es algo que alarme al mercado, pero preocupa la tendencia con exportaciones flojas y una demanda elevada, ya sea por importaciones de bienes y servicios como por dólar ahorro. Para que el tipo de cambio no tenga movimientos necesitará más financiamiento, emitir más deuda el Tesoro o bien los privados», dijo Martín Polo, economista jefe de Cohen.