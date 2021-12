Por prevención, para ingresar a instituciones de salud se deberá presentar PCR negativo

Compartir

El director de la Unidad de Pronta Atención para la Contingencia -UPAC-, Dr. Hugo Barreiro en comunicación con el Grupo de Medios TVO comentó que «no hay ningún nuevo protocolo» en cuanto a la búsqueda y rastreo de casos de Covid-19 y que solo cambió el método, ya que, para ingresar a centros de salud, hospitales u otras instituciones de salud es necesario realizarse el PCR.

«Estamos pasando por un momento epidemiológico bastante benigno, lo que no quiere decir que tenemos que bajar los brazos en cuanto a la prevención porque la pandemia no pasó. El uso del barbijo, lavado de manos, distancia social y la vacunación son elementos fundamentales que debemos seguir aplicándolos», comenzó diciendo el mismo.

Seguidamente, cuando se le preguntó si es que hay un nuevo «protocolo» respondió que «no hay nada nuevo, es el mismo protocolo que existió siempre, lo que pasa es que ahora se aplica con llamativa atención porque no estamos haciendo los testeos masivos que hacíamos antes cuando salíamos casa por casa a hisopar, o exigíamos el hisopado para todo, pero la búsqueda la tenemos que seguir haciendo sino cómo vamos a detectar casos positivos».

«Preventivamente para el ingreso a determinadas instituciones como ser de salud se exige el PCR, el cual es mucho más específico en las etapas epidemiológicas donde no hay circulación viral como es el caso de Formosa, cuando existe circulación si aplicamos el test rápido. Nosotros nos tenemos que asegurar que este estatus sanitario que tenemos se siga manteniendo», enfatizó Bareiro.

Clarificó que este control «nunca se dejó de hacer» lo que sucede es que «como se han flexibilizado un montón de cosas probablemente a muchas personas les molesta esa exigencia, y quizás pretende que se levante esa medida».

«Nosotros veníamos realizando 7.000 hisopados por día en los períodos más críticos, y fuimos bajando, hoy realizamos entre 800 a 1200», reconoció.

Aseveró que «no podemos eliminar este testeo porque o sino no tendríamos forma de detectar los casos positivos, porque cuando la persona viene con síntomas seguro ya contagió a alguien. Lo que queremos es detectar los asintomáticos e inmediatamente hacerle el tratamiento correspondiente para cortar la cadena de contagio».

Finalmente, al hablar de los controles para ingresar a la provincia manifestó que «estamos realizando controles, si tienen las dos vacunas no hay ningún problema; ahora, si tienen una dosis o ninguna tenemos que chequear, entonces le realizamos un PCR, y de acuerdo al resultado se actúa en consecuencia».

