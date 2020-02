Por primera vez, René mostró a Milo, su hijo de cinco años con Soledad Fandiño

Compartir

Infancia, carencias, familia, amigos, giras y fama, son algunos de los tópicos que toca Residente en el tema que lleva su nombre “René”. El clip, que dura poco más de siete minutos y medio se corona con la aparición de su hijo con Soledad Fandiño, Milo, de cinco años.

Aunque ya no está en pareja con el músico, la ex Bailando compartió el video a través de su cuenta de Instagram bajo el título: “Siempre familia”. En la cuenta oficial de Youtube del ex Calle 13, ya obtuvo más de dos millones y medio de reproducciones, en menos de un día.

“Mañana me conocerán más personalmente, mañana les presento a Milo”, escribió Residente en su cuenta de Twitter el miércoles anunciando el tema, junto con una foto de él y el pequeño de espaldas.

Milo, que nació en agosto del 2014 aparece hacia el final del clip con una camiseta de baseball que lleva su nombre y una gorra y al ver a su padre, que está vestido así también, se acerca a él y lo abraza con cariño y éste lo alza. Se trata de la primera aparición del pequeño, ya que desde que nació sus padres nunca lo mostraron públicamente en eventos, ni en notas de revistas y mucho menos en sus redes sociales.

Pero esa no es la única vez que aparece. Segundos más tarde el clip muestra un salón repleto con fotografías que reflejan la vida de René. Entre las imágenes, muchas de ellas de cuando era chico, aparece una de él con la modelo y su hijo cuando era apenas un bebé.

“Me siento solo aquí, en medio de la fiesta quiero estar donde nadie me molesta, quemar las libretas, tirar las maletas”, recita en su tema el músico en un pasaje en el que se refiere a que aunque tiene fama, extraña a su gente. Y continúa: “Quiero volver, salir de este hotel y desaparecer, quiero decirle que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el telón, que tengo miedo que se caiga el avión”.

También se refiera a su infancia: “Quiero volver a ver el cometa Halley con mami, quiero volver a cuando me despertaba el calor, me llamaban para jugar, cuando rapeaba sin cobrar”. Respecto a sus días de niño, también nombra las carencias que padeció, cuenta que su mamá dejó de trabajar para cuidarlo a él y a sus tres hermanos y que muchas veces, a pesar de las adversidades, ella luchaba y bailaba para distraerlos y que ellos la pasaran bien a pesar de todo.

Justamente a su mamá, también la menciona en el anuncio de la canción que realizó en Twitter, donde además cuenta que en medio de una gira pensó en quitarse la vida: “Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”.

Al finalizar, la música se mezcla con un tema de Rubén Blades, el artista que solían escuchar siempre en su hogar cuando era chico.