Por qué el Kun Agüero podría ser la llave para que Lio Messi se quede en el Barcelona

El futuro de Lionel Messi es incierto. Desde enero La Pulga tiene la posibilidad de negociar con cualquier club porque su contrato con el Barcelona concluye en junio. Además, la filtración de su salario en los medios de España representó una provocación más hacia el mejor jugador del mundo, ya que el conflicto interno se mantiene en pie de guerra.

Sin embargo, en el programa radial Què Thi Jugues de Cadena Ser, aseguraron que la llegada de Sergio Agüero podría ser la llave para retener a Leo en el Blaugrana. “El Kun estaría encantado de venir al Barça y jugar al lado de Messi. Desde alguna candidatura ya han contactado con el argentino”, revelaron en la emisión radial en relación a las próximas elecciones que se darán en la entidad de la ciudad condal.

Cabe señalar que el ex delantero de Independiente lleva una larga inactividad debido a que sufrió diversas lesiones musculares durante la última temporada que lo alejaron de las canchas. Además, cuando parecía estar en óptimas condiciones para volver al ruedo, tuvo que ser aislado por haber dado positivo al Covid-19.

El máximo goleador de la historia del Manchester City solo ha sido titular en tres partidos esta temporada y no juega desde el 3 de enero. “Agüero aún no entrena sobre el césped. Empezó a moverse el lunes”, explicó el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola en una conferencia de prensa brindada en la previa al compromiso contra el Burnley por la Premier League.

“Sergio aún necesita tiempo, cuando alguien padece Covid necesita algunas semanas para sentirse mejor. Necesitará algunas semanas para volver al equipo. Lo importante es que dio negativo y que puede volver pronto”, precisó el estratega catalán.

El Kun ha formado una gran amistad con Messi desde los tiempos de la Selección Sub 20. El ídolo del Rojo forjó una carrera notable en el Atlético Madrid, donde en 2011 partió hacia el Manchester City. Los medios británicos también especulan con un posible cambio de aires del goleador, por lo que aparece el Barcelona como su destino más deseado. Sin embargo, también existe la posibilidad de observar a la dupla albiceleste bajo el liderazgo de Guardiola en el City.

El equipo de los Ciudadanos visita al Burnley con el objetivo de lograr su 12ª victoria consecutiva, lo que sería un récord para el club, y sobre todo mantener la cima del campeonato antes de jugar el fin de semana contra el Liverpool.

“Siempre pienso que jugar contra el Burnley será difícil, especialmente fuera de casa. Llevan mucho tiempo jugando con Sean Dyche (el entrenador) y saben muy bien lo que tienen que hacer”, declaró Guardiola, que no quiere pensar aún en la lucha por el título. “No pienso ni un segundo en cuántos partidos tenemos que ganar. Si ganas, lo celebras esa noche y a pensar en el siguiente. Los buenos equipos, cuando están en la ducha, están pensando ya en el próximo partido”, concluyó.

