Por qué eligió al PSG ante otras ofertas, los detalles de su relación con Mbappé y el vestuario de estrellas

Lionel Messi fue protagonista en el último mercado de pases de una de las transferencias más resonantes en la historia del fútbol. Después de su abrupta salida del Barcelona, el astro argentino se mudó a Francia para sumarse al París Saint Germain.

Su llegada a la capital francesa generó una revolución en los fanáticos y también en un plantel ya plagado de estrellas como Neymar Jr., Kylian Mbappé y con la presencia de varios amigos de la selección argentina como Ángel Di María y Leandro Paredes.

Luego de haber sido nuevamente elegido dentro de una lista de 30 futbolistas para ir en búsqueda de su séptimo Balón de Oro, la revista France Football difundió la publicación completa del mes de octubre en la que Messi está en la tapa. En un avance de la primera entrevista exclusiva del jugador argentino con un medio francés, el título de portada con La Pulga vestido con una campera de su nuevo club fue contundente: “No me equivoqué en venir al PSG”.

Ahora, la reconocida revista de fútbol francesa publicó la entrevista completa con Messi en la que el N° 30 del equipo parisino habló de varios temas: su relación con Mbappé, cómo se dio la propuesta del PSG, la influencia de los amigos en el plantel y también comparó cómo es jugar en la Ligue 1 de Francia en relación a la liga española.

Por otra parte, también mostró su costado más pasional por la Selección Argentina.

Su intempestiva

salida del Barcelona

· “Después de la Copa América volví a Barcelona para prepararme para la temporada, después de aprovechar los pocos días extra de vacaciones. Quería firmar mi contrato y reanudar los entrenamientos de inmediato. Pensé que todo estaba arreglado, pero cuando llegué a Barcelona me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club, porque el Barça no tenía los medios para extenderme. Cambiaron mis planes”.

· “Fue extremadamente difícil de aceptar. Pensar que íbamos a tener que salir de casa y que la familia iba a tener que poner patas arriba su rutina. Los niños iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos a un nuevo lugar. Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme. Fue así y tuvimos que aceptarlo”.

“El Barça emitió el comunicado y ahí empecé a preguntarme cómo me iba a recuperar. Tuve que buscar un nuevo club para continuar mi carrera. Tuve la suerte de ser contactado por varios clubes y uno de ellos fue el París Saint Germain. Estoy agradecido con el club porque desde el principio me trataron muy bien. Demostraron que realmente me querían y me cuidaron. Les agradezco por eso, porque estoy muy feliz de estar aquí hoy”.

