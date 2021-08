¿Por qué no se pasó para el lunes el GP de Bélgica?

Compartir

Muchos pensamos por qué la F1 no adopta el sistema americano cuando una carrera no se pued erealizar por la inclemencia del tiempo. La máxima categoría decidió hacer un papelón histórico pero al parecer tienen sus motivos.

Michael Masi, el director de carrera de la Fórmula 1, dijo que posponer la carrera de Bélgica poara el día lunes no era posible logísticamente.

Para la FIA la gestión hubiera sido demasiado compleja.

“Creo que habría una amplia variedad de problemas, la lista tendría páginas y más páginas. Se trata de los organizadores, de todo el mundo que está aquí, no se puede posponer al día siguiente. No sé si es logísticamente posible que eso ocurra”, dijo Masi en Sky Sports F1.

Por otra parte la cercanía del fin de semana para el GP de Paises Bajos en Zandvoort, ya que en sólo tres días los equipos tienen solo tres días para trasladar todo.

La gente que trabaja en el circuito de Spa en su mayoría son voluntarios y entre semana tienen sus trabajos, lo que imposibilitaría que pudiesen colaborar un lunes. Stéfano Domenicalli por F1 dijo: “Por muchas razones no puedes reprogramar la carrera para el día siguiente, en relación a la disponibilidad de los comisarios y de otras cosas. Se pensó, por supuesto, pero no es posible”.

Por su parte el siempre presente Toto Wolff expresó: “Creo que tenemos muchos fans que tendrán que volver a sus trabajos el lunes, por lo cual no podrían ver el GP “.

Excusas que sin dudas no conforman y no se entiende como un Gran Premio de F1 con tres vueltas con auto de seguridad sea considerada para el mundial con puntos.

