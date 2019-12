¿Por qué se demora el ADN para saber si Maradona tiene una sexta hija?

Compartir

Hace poco menos de un año Magalí de 23 años conoció a su mamá biológica. Al encuentro se le sumó una revelación: “Diego Maradona es tu papá”, le dijo la mujer. Hasta ese entonces la joven nunca se había cuestionado sobre la identidad de su padre. Meses después inició una demanda por filiación y su caso salió a la luz en los medios en octubre.

Por aquellos días Marcelo Izquierdo, abogado de Magalí, había asegurado que durante la primera semana de noviembre acordarían a través de Matías Morla lugar y fecha para realizarse los exámenes correspondientes para determinar si hay lazo sanguíneo entre la joven y el ex futbolista. Sin embargo, hasta ahora eso no ocurrió.

En diálogo con Teleshow, el letrado explicó que en los últimos días estuvieron nuevamente hablando con el director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata y su representante legal para coordinar efectivamente una fecha para hacerse los análisis de ADN: “Se lo va a hacer, lo complicado es buscar lugar y día por sus compromisos, el martes justamente me avisaron que vamos a ver si se puede hacer antes de fin de año”.

“El canal de diálogo es bueno”, por lo que la idea Izquierdo es seguir por dicha vía en lugar de activar una notificación judicial que ponga un plazo para que el ídolo deportivo asista a un centro a realizar los estudios filiatorios. Respecto a los motivos que hicieron que la fecha se demorara (hace más de un mes y medio habían asegurado que sería inminente) dijo que se trató de un tema de horarios, agenda y compromisos por parte de Maradona.

Mientras, Magalí aguarda por los resultados que le permitirán sacarse la duda sobre su identidad: “Está muy ansiosa porque quiere saber de una vez por todas, pero entiende la situación y quien es el personaje, así que todo bien por ahora”.

Aunque se presentó una vez en la televisión italiana, la joven mamá de 23 años eligió seguir manteniendo el perfil bajo. Según contaron sus allegados a Teleshow, no quiere dinero sino algo tan esencial como complejo: saber quién es su padre. En caso de que los estudios arrojen un resultado positivo, está abierta a encontrarse con Maradona, aunque es consciente de que sus padres serán siempre quienes la criaron.

De comprobarse la filiación, el caso tendría una particularidad. Maradona, nunca habría sabido (hasta que se inició la demanda) sobre la existencia de Magalí, ya que la madre biológica de ella nunca le habría contado que estaba embarazada.

En diálogo con Intrusos, Matías Morla ya había adelantado sobre la joven antes de que su caso saliera a la luz : “Todos sabemos que en la Argentina están Santiago (Lara, un joven de La Plata) y una persona más. Estamos hablando de 2001, seis años para atrás”.

Santiago tiene 18 y se enteró de grande que sería hijo de Maradona. Ahora también está esperando para realizarse los exámenes de ADN. Antes de morir, la mujer le contó a su pareja, Marcelo Lara, que no era el verdadero padre de Santiago. Poco después lo supo el niño.