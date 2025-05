Por qué se enfrió el vínculo CGT-Milei: la tajante respuesta al reclamo salarial

La cúpula de la principal central convocó otra vez a las calles en la previa del 1 de mayo para rechazar el ajuste libertario. Así y todo, desde Casa Rosada la postura es inclaudicable y responsabilizan a sus líderes de romper el puente de diálogo con la Rosada.

La Confederación General del Trabajo (CGT) salió a copar las calles porteñas en otra marcha contra el ajuste del gobierno de Javier Milei en la previa del Día del Trabajador, mientras que en el Gobierno se enfocan en profundizar el concepto de la Motosierra en año electoral. En Balcarce 50 ridiculizan el reclamo salarial y, si bien reconocen que hubo un quiebre con los gremios, delegan la responsabilidad en los dirigentes sindicales.

«Preocupados y alertas ante un Gobierno Nacional que no atiende reclamos, no escucha y no dialoga, a la par que implementa un grave ajuste, cuyo costo lo están pagando los y las trabajadores con el deterioro de sus ingresos», expresaron en el comunicado de convocatoria de la CGT. En defensa de la consigna «El Trabajo es Sagrado», a la narrativa opositora se sumarán dirigentes de otras organizaciones y representantes del peronismo, como el mandatario Axel Kicillof. Mientras tanto, el Presidente caminará por la zona sur de la Ciudad junto a su candidato para la Legislatura porteña, el vocero presidencial Manuel Adorni. Al recorrido se espera que se sumen otros referentes libertarios: así, la manada violeta levantará la bandera del ajuste que, lejos de considerarla una mala palabra, es el slogan de campaña que los moviliza para competir por el primer puesto el próximo 18 de mayo.

Las reuniones con la cúpula cegetista «amigable» y el Gobierno hace tiempo que dejaron de suceder y, según consideraron fuentes de Casa Rosada, el motivo repara en un «problema interno» entre los líderes gremiales opositores y los más dialoguistas.

El trato lo lideraba principalmente el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, quien mantenía una buena sintonía con los funcionarios del gobierno libertario y era el único nombre confirmado para integrar el antiguo «Consejo de Mayo», el cual nunca fue conformado.

El último intento de acercamiento del Gobierno fue para intentar frenar la movilización masiva del 9 y el paro del 10 de abril, sin éxito. Es desde ese entonces que consideran que se oficializó el quiebre con la CGT, que ya se había profundizado luego de los incidentes en el Congreso con la marcha a favor de los jubilados.

Cerca de uno de los funcionarios que mantiene diálogo habitual con los gremios definieron al vínculo actual como «frío», y desde otro despacho remarcaron que «las reuniones que no se han realizado fue porque la CGT se bajó». En ese sentido, destacaron que hubo un intento de reunirse nuevamente a principios del 2025, que tenía como antesala otro encuentro fallido de diciembre: «Dijeron que no porque estaban de vacaciones», explicaron.

Tampoco se les escapa que la ausencia de una foto con los cegetistas, de la mano del respaldo de los sectores políticos opositores, se dé justo en plena campaña. «Es un año político», es la lectura que hacen las fuentes.

La respuesta

del Gobierno

al reclamo salarial

Ese enfriamiento de la relación tiene dos aristas: el oficialismo se mantiene firme en congelar -por ahora- el avance de la reforma laboral y sindical que impulsan desde el sector industrial a través de los espacios políticos «dialoguistas» en el Congreso para sacarle poder a los gremios, mientras que, por otro lado, no dan el brazo a torcer con la actualización de las paritarias.

«Reclamamos respecto a las paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, actualización y aumento de emergencia para todas las jubilaciones, políticas activas para la generación de empleo y poner fin a la represión salvaje e injustificada de la protesta», manifiesta el comunicado de la CGT.

«Es un disparate, eso no se va a hacer», definieron tajantes en el Gobierno, en relación a la actualización de las paritarias. En ese sentido, defienden que «los salarios en dólares, desde la salida del cepo, se recuperaron» y que la inflación «es un problema de precios, no de salarios».

«A pesar de la aceleración mensual de la inflación de marzo, el crecimiento interanual de los salarios fue del 67% versus el IPC fue del 56%. El salario real le sigue ganando a la inflación. Tené en cuenta que tomamos el salario real, no el de convenio», insistieron las fuentes.

Hace dos semanas, el titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, salió a demandar la reapertura de paritarias para los estatales luego de firmar un incremento el 1,3% mensual y con a inflación perforando el techo de 2025, en 3,7%. Todavía espera respuesta.