Por recorte de beneficios sociales, hubo protesta frente a Anses

Ayer a la mañana organizaciones sociales protestaron frente a la oficina de Anses, sita en avenida Gutnisky 2400, para reclamar por los recortes que el gobierno nacional llevó adelante con los beneficiarios del Potenciar Trabajo y las Becas Progresar por considerarlos «incompatibles». Se trató de una movilización llevada adelante en todo el país.

Antonio Nievas, dirigente de Libres del Sur, se mostró preocupado por la situación porque «han cortado a compañeros; en la provincia tenemos entendido que son aproximadamente mil personas, las cuales se quedan sin el Potenciar Trabajo y son la beca que es para estudiar».

«Esto nos preocupa bastante porque hay mucha gente que está siendo afectada y no queda con absolutamente nada para poder ordenar su vida», aseveró.

Agregó que en los últimos días recibieron a muchas personas que se acercaron pidiendo ayuda porque «los han dejado afuera sin ningún tipo de asistencia».

«Lo que venimos a solicitar a nivel provincial y nacional es que de una vez y por todas asuman de que hay un sector que no tiene trabajo, que no tiene ningún ingreso y que necesita sobrevivir; ellos deben ser responsables y tomar con un criterio beneficiando aquellos sectores más vulnerables», dejó en claro.

Expuso Nievas que solicitan a la Anses que vuelva a ingresar a todas las personas al Potenciar Trabajo ya que «creemos que no se contrapone porque es una contraprestación de cuatro horas, por un lado, y por el otro lado la Beca del Progresar es para estudiar».

«Tenemos gente que estudia y trabaja, que está haciendo el esfuerzo de salir de esta situación de necesidad, miseria y falta de trabajo; pero lamentablemente se encuentran con que una vez más le dan un cachetazo por el solo hecho de querer progresar en la vida», aseveró el mismo.

Por su parte, Laura, madre de un joven que realiza una contraprestación laboral por el Potenciar Trabajo, contó que «él trabaja en la recicladora del barrio San Antonio, y de un día para el otro le cortaron su ingreso».

«Él cobraba el Potenciar Trabajo, también se capacitó en el oficio de herrería para poder salir adelante. Se enteró este mes que le habían cortado el ingreso, supuestamente el 5 tenía fecha, pero no le depositaron nada. Percibía un poco más de $20.000», indicó la mujer.

Finalmente, según se pudo saber a nivel nacional el recorte de por lo menos 40.000 personas, y en Formosa alcanzaría a un poco más de mil.

