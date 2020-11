Por reiteradas irregularidades, piden asesorarse antes de contratar a empresas de encomiendas

Compartir

Linkedin Print

La Defensoría del Pueblo de Formosa, informó que, en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio decretado a raíz de la pandemia del Covid-19, los ciudadanos utilizan más a menudo el servicio de encomienda a través de las diferentes empresas que se dedican a dicha actividad y en ese sentido, también aumentaron los reclamos por quienes se vieron perjudicados por el extravío de los productos enviados por esa vía.

Varios de los damnificados manifestaron que, a pesar de cumplir con todos los requisitos de embalaje y el pago del canon que ello conlleva, sin embargo, transcurrido un plazo considerable de tiempo, se percataron que sus paquetes no llegaron a destino, lo que originó la denuncia y el respectivo reclamo por la indemnización correspondiente, desencadenando controversias en cuanto a los valores a reintegrar, ya que, la empresa responsable pretende devolver montos muy inferiores al valor del contenido de sus encomiendas.

Las prestadoras del servicio utilizado para el traslado, indicaron en sus respuestas a los planteos que, los remitentes no contrataron el servicio opcional que se ofrece en el correo para el envío de los productos, denominado “Valor Declarado” (pago de un porcentaje del importe que se declara al enviar) el que asegura el contenido de un envío que tenga objetos con un valor considerable, en caso de pérdida, extravío o expoliación para que se reintegre el valor que se declaró. Este opcional contiene una declaración del contenido donde el valor declarado debe corresponderse con el producto enviado. Al no tomarse esta opción, la indemnización se calcula sobre el costo de envío y no sobre el valor de la encomienda, conforme lo establece la Ley Federal de Correos N° 20.216 y su Dcto. Reglamentario N° 151/74.

Una vez que, los denunciantes fueron notificados de las respectivas respuestas, estos manifestaron que en ningún momento se les ofreció tal opción ni tampoco visualizaron cartelerías que informen al respecto en las sucursales donde contrataron el servicio de encomiendas. Por lo que, el Ombudsman provincial, el Dr. José Leonardo Gialluca, instó a las empresas del rubro a que brinden toda la información relativa a los servicios que ofrecen y que dispongan de la cartelería suficiente y clara para que los consumidores puedan elegir la opción según sus necesidades de seguridad y costos más convenientes, ajustándose a la Ley Nacional de Defensa del Usuario y Consumidor Nº 24.240, en relación al deber de informar.

También sugirió a los ciudadanos que, previo a contratar un servicio, hagan las averiguaciones correspondientes en el momento de realizar la operación y/o en las páginas de internet oficiales de cada empresa o través de los números de teléfono dispuestos al efecto. Para asesoramiento sobre este y demás temas podrán hacerlo vía mail a: denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar; telefónicamente en horario matutino y vespertino al 4436379 – 4436320 – 0800–444-1770 y durante toda la jornada de lunes a lunes vía WhatsApp a los números: 3704 365924; 3704 259358 y 3704 073359.

Compartir

Linkedin Print