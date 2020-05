Por su deplorable estado, siguen los accidentes de tránsito en el Puente Blanco

Compartir

Son constantes los accidentes que ocurren en el sector de la ciclovía del Puente Blanco, provocados en su mayoría por el deplorable estado del lugar que tiene pozos, rajaduras de gran tamaño e incluso la presencia de plantas en diversos sectores, lo que sumado a las infracciones que cometen los motociclistas en la zona, se convierte en un combo explosivo que deja siniestros viales casi todos los días.

Eso fue lo que ocurrió ayer cuando se produjo un choque entre dos motociclistas debido a que uno de ellos intentó esquivar una rajadura del sector que va hacia la Virgen y al hacerlo colisionó contra otra persona. Como resultado del siniestro, una de las protagonistas tenía un fuerte dolor en una de sus piernas. La ambulancia se hizo presente en la zona y brindó asistencia a la mujer.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con conductores que circulan por la zona quienes manifestaron la gran peligrosidad en el sector debido al mal estado del lugar que tiene gran cantidad de rajaduras. Asimismo, que no respeten las normas de tránsito es otra cuestión ya que muchos se adelantan y allí se producen los siniestros.

“No se puede circular, si uno circula fuerte corre el riesgo de tener un accidente, hay que manejar con mucho cuidado, hace mucho que tiene rajaduras y nunca arreglan, ocurren accidentes, pero nunca aparece nadie y todo sigue igual. Hay que andar despacio porque esto es un peligro, ese es mi consejo para los que pasan por acá por primera vez”, dijo un motociclista.

“Siempre es la misma historia en esta zona porque hay un montón de rajaduras que son jodidas, incluso hay un pozo que se está abriendo cada vez más, eso es peligroso y el que no conoce tiene que tomar todo tipo de precauciones”, expresó otro vecino y lamentó que “si arreglaran esto no seguiría pasando, es un lugar muy transitado todos los días porque además a mucho nos acorta distancias, pero si sigue así van a aumentar los accidentes. Es una cosa de todos los días y ahora peor por la cantidad de rajaduras que tiene, incluso hay zonas donde crecen plantas y por ahí alguno frena y las saca, es lamentable que esté en estas condiciones, pero esto fue así siempre, desde que circulo por acá”.

Por su parte, otra motociclista que a diario circula por la zona expresó que “no es la primera vez que veo que suceden siniestros a causa del mal estado de la ciclovía, muchos somos conscientes y tratamos de ir despacio y respetar las distancias, pero hay quienes viven apurados y por eso pasan estas cosas”.

Agregó que “a la noche falta alumbrado público y el riesgo que se corre al circular por acá es mayor. Siempre nos quejamos de esto a través de las redes sociales, inclusive una vez dijeron desde la Municipalidad que no tenían competencia, pero me parece que alguien debe hacerse cargo de este problema que viene desde hace tiempo y que empeora, pareciera que están esperando que alguien se mate para actuar”.

“Es urgente que nuestros funcionarios hagan algo, nos dejan abandonados a todos los que pasamos por acá diariamente. Lo peor es que este tema viene desde hace años y lejos de dar una solución, se viven pasando responsabilidades. Ojalá se hagan eco de esto y manden a arreglar toda la zona”, pidió otro motociclista.