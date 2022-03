Por subas en la harina, el kilo de pan ya cuesta $180 y la docena de facturas $700

Compartir

Desde algunas panaderías aseguran que sólo subsisten ante la caída de las ventas por los aumentos de precio en la materia prima.

Ante la escalada en el costo de la harina y otros insumos para la producción panadera, desde algunas panaderías aseguran que las ventas cayeron y es imposible no trasladar los aumentos al consumidor final. «Uno tiene que arriesgarse, seguir comprando para tener insumos para vender», señaló Patricia, dueña de una panadería del barrio San Francisco, al Grupo de Medios TVO.

“Como toda panadería estamos subsistiendo como podemos porque es demasiada la suba de precios, los clientes se van porque buscan precio, después vuelven porque les interesa nuestra calidad, sobre todo porque acá en Formosa son pocos los que venden harina”, transmitió la mujer.

“En enero la bolsa estaba $1.100, después subió $50 cada bolsa pero se aguantaba esa suba, nosotros no subíamos nuestro pan, seguíamos aguantando pero detrás de la harina vienen todos los insumos y ahí si ya el costo es para subir; después ya se fue a $400 cada bolsa y eso no se aguantó, tuvimos que subir el pan nosotros también y perder clientes. Hoy la bolsa de harina está $1.980 y no sabemos si cuando volvamos a comprar vuelva a subir, encima no nos avisan, ésto es así, tenés que estar preparado”, explicó.

La escalada en los precios de los insumos impactó directamente en el precio al consumidor aunque se resisten a trasladar todo el costo. “El pan por mayor quedó en $180 el kilo y la bolsa desde $1.900, nos volvieron a subir a $1.980 y ahí no cambiamos, vamos a seguir con ese precio; las especialidades, por ejemplo, facturas a $700 la docena. Antes la gente venía y te decía dame un kilo, ahora es dame $100 o $150, eso se ve y se nota, tanto en el bolsillo de ellos como en el nuestro”, agregó.

“Para las especialidades es impresionante lo que subió, uno tiene que arriesgarse, seguir comprando para tener insumos para vender, la margarina de hojaldre, la común, el dulce de leche, coco rallado, levadura”, refirió al respecto Patricia.

Como consecuencia de esto, y como era de esperar, el impacto se sintió en las ventas diarias, no sólo bajaron los volúmenes. “Las ventas bajaron mucho, por ahí se contrarresta con este fresquito que está viniendo y la peleamos con las especialidades, ahí sacamos la diferencia, después como siempre se vende el pan rallado y eso pero se nota”, lamentó Patricia.

