Por un sueldo de 120 mil pesos y un 40% de aumento, gremios docentes volvieron a marchar

Compartir

Linkedin Print

Otro paro y manifestación tuvo lugar en la jornada de ayer por parte de los gremios docentes no alineados al gobierno provincial en la que reclamaron por una mejora y recomposición salarial para lo que resta del año. «Acá los sueldos son miserables, los sueldos no alcanzan», manifestó Manuel Pereyra, Secretario General de Voz Docente, al Grupo de Medios TVO.

El paro fue sin concurrencia a los lugares de trabajo y la manifestación recorrió la Avenida 25 de Mayo desde la Plaza San Martín hasta la Casa de Gobierno. «El pedido es reiterado, acá lamentablemente no nos escuchan y por eso nuevamente estamos protestando contra los sueldos miserables que tenemos el 80% de los trabajadores de la provincia», sostuvo Pereyra.

En este sentido, el gremialista docente explicó que «lo que pasa es que hoy percibimos los haberes y a los días 5 o 6 ya no tenemos un peso en el bolsillo; si no hay un anuncio en carácter de urgente de la cartera de educativa o del gobierno provincial, esto se va a agravar. Acá la situación no da para más, acá los sueldos son miserables, los sueldos no alcanzan y la inflación día a día es imparable».

De la manifestación además participaron los gremios de Docentes Autoconvocados y Tribuna Docente, además del movimiento social Libres de Sur, quienes acompañan el pedido y también reclaman una recomposición salarial urgente.

«Lo que hay que tener en cuenta es la conformación del sueldo de bolsillo, nosotros tenemos garantizado un sueldo de bolsillo de 65 mil pesos, el básico nuestro es 30 mil, por eso nosotros pedimos un sueldo garantizado de 120 mil pesos y un aumento del 40% del básico para respetar la pirámide salarial», explicó Pereyra.

Además del reclamo específico en materia salarial, los gremios docentes también expresaron su disconformidad con el anuncio realizado desde el súper ministerio que dirige Sergio Massa, consistente en el recorte de 210 mil millones de pesos de las arcas estatales. «Es lamentablemente brutal», señalaron.

«Es brutal el ajuste que nos quieren hacer por eso repudiamos enérgicamente este anuncio. Hay que tener en cuenta que de los 210 mil millones de pesos a educación le corresponde el 30%, es decir 70 mil millones de pesos, esto va a influir en la calidad educativa, perjudica a miles y miles de niños y estudiantes», indicó el secretario de Voz Docente.

Por último, Pereyra reitero, al igual que en la anterior manifestación, la falta de voluntad del gobierno provincial de convocar a paritarias. «En varías provincias los reclamos salariales lo están llevando adelante por el descalabro inflacionario y esos gobiernos convocan a paritarias de salario. Lamentablemente en nuestra provincia eso no ocurre, lamentablemente para Gildo Insfrán la minoría no existe, no tiene sentido, por eso nosotros apelamos a la sensibilidad del señor Gobernador», finalizó

Compartir

Linkedin Print