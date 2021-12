Por unanimidad, Enrique Zanín fue ratificado en la conducción de la Federación Económica de Formosa

Compartir

Ayer se realizó la asamblea de renovación de autoridades de la Federación Económica de Formosa, resultando ratificado en la presidencia de la prestigiosa entidad, el contador Enrique Zanín.

Cabe destacar que se presentó una sola lista que fue consensuada y aprobada por unanimidad, quedando garantizada, como caracteriza a la Federación, una nueva gestión inclusiva y profundamente federal.

Zanin explicó que “es importante no bajar los brazos, porque es vital el poder mantenernos con el mismo empuje y equilibrio de siempre, ante los desafíos que los tiempos que vivimos nos imponen” y en ese contexto no sólo hizo mención a los desafíos económicos y sociales, sino también sanitarios, “teniendo en cuenta que la pandemia del COVID 19, es un flagelo que sigue azotando al mundo. Hay que mantener la memoria viva sobre el camino que transitamos como comunidad y honrar a los que fallecieron porque no resistieron lo dañina de la enfermedad, respetando todas las medidas de cuidado que la situación amerite”.

El encuentro se desarrolló en un espacio abierto, cuidando todos los protocolos vigentes que nos mantienen a salvo del coronavirus.

El evento cerró con un almuerzo de camaradería, en el que pudieron encontrarse presencialmente los máximos referentes de las Cámaras Asociadas presentes, y socios, un encuentro caracterizado por haber resultado altamente positivo y emotivo.

Zanín garantizó que “los objetivos se renuevan, pero se mantiene siempre el norte de fortalecer la política gremial empresarial, trabajar en coordinación no solo con la parte privada, de la que se nutre el sector, sino también con quienes administran el Estado nacional y provincial, porque articulando acciones, proponiendo proyectos se participa en la construcción de una Argentina que intenta ponerse nuevamente de pie”.

