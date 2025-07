Por Vaca Muerta, el empleo en gas y petróleo creció cuatro veces más que en el resto de la economía

El sector upstream mostró un gran dinamismo en generación de puestos registrados, con indicadores que superaron los números del mercado laboral nacional. Son datos oficiales analizados por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

El sector de exploración y producción de hidrocarburos se consolidó como el más dinámico en la generación de trabajo registrado en la Argentina en los últimos diez años. Según el informe de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), en base a datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el empleo formal en el upstream creció 13,4% en una década, mientras que el promedio del conjunto de la economía lo hizo solo 4% y el segmento energético en general, 7 por ciento.

Esto implica que el incremento en los puestos de trabajo formales del sector fue 3,35 veces más al compararlo con el agregado de todas las actividades. Esa dinámica estuvo explicada por el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos en marcha para impulsar la evacuación de combustible podrían profundizar el crecimiento del empleo formal. El relevamiento indicó que en 2023 el sector upstream empleó de forma directa a 30.700 trabajadores registrados y explicó el 24% de los empleos formales generados por toda la actividad minera e hidrocarburífera del país. La CEPH destacó que la cadena de valor del upstream involucra una extensa red de proveedores industriales, tecnológicos y de servicios especializados que participan en todas las fases de desarrollo.

Las provincias productoras de hidrocarburos concentraron la mayor parte de los empleos del sector. Neuquén se ubicó en el primer lugar, con un crecimiento del 4,1% interanual en 2023 y 11.491 puestos registrados. La siguieron Chubut con 7.058, Santa Cruz con 5.253 y Mendoza con 3.650 trabajadores formales en el sector.

El estudio remarcó que la producción no convencional, con epicentro en Vaca Muerta, fue determinante para explicar el crecimiento del empleo. La actividad en esta formación geológica aportó la mayor parte del aumento de la producción nacional de petróleo y gas en los últimos años. El documento de la CEPH resaltó que el trabajo formal en el upstream no solo muestra incrementos sostenidos en términos cuantitativos, sino también en calidad, con altos estándares de formalización y salarios superiores al promedio del mercado laboral. Este dinamismo tiene un fuerte efecto multiplicador sobre otras ramas productivas y la recaudación fiscal en las provincias productoras.

El informe subrayó que el desarrollo de la cadena de valor del upstream impulsa la demanda de insumos industriales y servicios de alta especialización. Según la CEPH, este fenómeno contribuye a sostener y ampliar la red de proveedores locales en sectores como la metalmecánica, la construcción y el transporte.

La producción de petróleo crudo en la Argentina marcó un récord en el primer cuatrimestre de 2025 al superar los 14,22 millones de metros cúbicos, según datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata del nivel más alto registrado en al menos 15 años, y refleja un crecimiento del 9,6% respecto al mismo período del año anterior, cuando se habían producido 12,97 millones de metros cúbicos. El gas natural también marcó un hito en el primer cuatrimestre de 2025: la producción total alcanzó los 16.596 millones de metros cúbicos, el mayor volumen registrado al menos desde 2010, según la Secretaría de Energía de la Nación. Este nuevo récord representa un crecimiento del 3,4% respecto al mismo período de 2024, y consolida una recuperación sostenida en el sector. Un trabajo de la consultora Wood Mackenzie caracteriza a Vaca Muerta como el emprendimiento de no convencionales más grande fuera de Norteamérica, y consigna que la zona sigue expandiendo tanto exportaciones como capacidad de producción.

Un análisis de Rystad Energy indica que los proyectos de Gas Natural Licuado alcanzarán su capacidad máxima a finales de la década de 2030.