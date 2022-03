Portugal derrotó a Macedonia del Norte y sacó el boleto hacia el Mundial de Qatar

Compartir

Linkedin Print

Con goles de Bruno Fernandes, los dirigidos por Fernando Santos se impusieron por 2 a 0. Cristiano Ronaldo tendrá su última presentación en la Copa del Mundo.

El último paso para acceder a la Copa del Mundo de Qatar se dio en el Estadio do Dragão, donde Portugal recibió a Macedonia del Norte con la presencia de todas sus figuras. La principal: la de Cristiano Ronaldo.

Es que la leyenda lusitana se presentó ante su gente para luchar por el boleto hacia la que significaría su última cita mundialista, pero su rival (sin historia ni tradición internacional) le presentó la misma batalla con la que dio el golpe frente a Italia y dejó a la Azzurra de rodillas.

La apuesta del elenco liderado por Fernando Santos se amparó en la paciencia. La poblada línea defensiva de 5 hombres, junto al sacrificio de 4 volantes y un único punta del conjunto a cargo de Blagoja Milevski representó una enorme dificultad para el campeón europeo.

De todos modos, CR7 se encargó de desarticular a los centrales con su velocidad y con un remate que se fue a centímetros del palo defendido por Stole Dimitrievski generó la primera amenaza. Antes del primer cuarto de hora, el ex Real Madrid ya había despertado los primeros suspiros.

La réplica de Macedonia se basó en la pelota parada y remates de media distancia. Sin crear demasiadas preocupaciones en Diogo Costa, lo más cercano a una acción de riesgo fue una volea de Ezgjan Alioski que se fue muy lejos.

Pasada la media hora Portugal hizo el trabajo que más le costaba gracias a un grosero error defensivo. Una pésima decisión de Stefan Ristovski, quien intentó un cambio de frente espantoso, le permitió a Bruno Fernandes capturar el balón y encarar hacia el gol. Una notable asociación con Cristiano Ronaldo fue el movimiento previo al grito local. Con el 1 a 0 se derrumbó la estructura de Macedonia del Norte y se instaló un manto de tranquilidad en los dueños de casa. El Bicho iba a tener su último Mundial.

Antes del descanso, los de Santos tuvieron la oportunidad de extender la ventaja. Un envío de Pepe hacia CR7 volvió a desarmar a la multitudinaria defensa visitante. Si bien el astro no pudo quebrar la resistencia de Dimitrievski, en el rebote Diogo Jota desperdició la chance con un disparo desviado frente a un arco vacío.

De todos modos, en el complemento Portugal liquidó el pleito a través del heredero de Cristiano. Tras una notable recuperación de Pepe, los lusitanos improvisaron un contragolpe perfecto que concluyó con otra exquisita definición de Bruno Fernandes. Con el 2 a 0, ya estaba todo resuelto para el representativo local. En la ciudad de Oporto no hubo sorpresas y los tickets hacia Qatar fueron para los campeones de Europa. Cristiano Ronaldo tendrá su quinta participación en la Copa del Mundo. Y será su última función.

Compartir

Linkedin Print