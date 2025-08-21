Posadas será sede del primer Torneo Nacional de Selecciones de Futsal AFA

Posadas será la sede del primer Torneo Nacional de Selecciones de Ligas de Futsal AFA, que se disputará del 21 al 26 de octubre. El certamen reunirá a 12 selecciones de ligas afiliadas a AFA y es un hecho histórico para el futsal nacional y para Misiones, que por primera vez albergará un evento de esta magnitud.

Con gran emoción y orgullo, Gastón Molina, presidente del departamento de futsal de la Liga Posadeña, confirmó que Posadas será la sede del primer Torneo Nacional de Selecciones de Ligas de Futsal AFA, que se disputará del 21 al 26 de octubre de 2025. Este evento marcará un hito histórico no solo para el futsal misionero, sino también para el ámbito nacional, ya que será la primera edición de este torneo masculino, el cual reunirá a 12 selecciones de distintas provincias del país, todas ellas en busca del título inaugural.

Molina se mostró muy entusiasmado con este logro y expresó: «Es mucha emoción, es un desafío hermoso, y sobre todo, pienso en nuestros chicos de nuestra selección de la liga con Leandro Lozina, que va a ser el técnico. Se lo merecen. Poder generar una selección de nuestra ciudad, de nuestra liga para AFA, es algo increíble».

El torneo, que contará con la participación de las mejores selecciones de futsal, tiene como premio un trofeo de tipo challenger, el cual quedará en manos de la liga ganadora tras obtenerlo tres veces consecutivas o cinco alternadas. En este contexto, Leandro Lozina será el técnico de la selección local, lo que genera aún más expectativas y orgullo en la provincia. Molina también destacó la oportunidad de que el evento sirva para que los jugadores de Misiones puedan soñar con ser convocados a la selección nacional: «Es un gran paso para que nuestros chicos se ilusionen con una citación a la selección, que es lo que uno sueña. El que no se ilusiona no juega».

Uno de los aspectos más importantes de este torneo será la presencia de figuras destacadas del futsal nacional. Matías Luciux, técnico de la Selección Argentina de Futsal, y Nicolás Noriega, su ayudante, ya confirmaron su participación y estarán presentes durante el torneo. Molina expresó: «Que Matías Luciux y Nicolás Noriega vengan a ver el torneo es un honor para nosotros. Ellos son los referentes del futsal en Argentina y que puedan estar con nosotros será una oportunidad única para nuestros chicos».

Molina expresó que la posibilidad de organizar este torneo en Posadas es un desafío enorme, pero también una oportunidad para mostrar lo que la liga posadeña y sus jugadores pueden ofrecer. Además, destacó la importancia de que el evento se juegue únicamente en Posadas, lo que permitirá mostrar las infraestructuras deportivas y la belleza de la provincia de Misiones a visitantes de todo el país. Según indicó: «Lo que me emociona es que este torneo se va a jugar solo en Posadas. Va a ser un gran desafío para la liga, para los chicos y para todos los que están trabajando en el evento. Vamos a mostrar las infraestructuras y los hermosos lugares que tenemos en nuestra provincia».

El trabajo ya ha comenzado, y la organización cuenta con el respaldo de marcas como GIVOVA, que será la pelota oficial del torneo. Molina señaló que otras marcas también están comprometidas con el evento, lo que refleja el apoyo del sector privado al desarrollo del futsal en la región. «Ya estamos trabajando con GIVOVA, que nos va a colaborar con premios y la pelota oficial. Es un gran respaldo para que este torneo sea un éxito».

Este evento no solo representa una gran oportunidad para los jugadores y entrenadores de Misiones, sino también para los dirigentes, que estarán a la vista a nivel nacional. Según Molina, este torneo coloca a Posadas y Misiones en primer plano, como una plaza de gran relevancia para el futsal nacional, lo que fortalecerá aún más la estructura y el prestigio de la liga local. «Para mí, esto pone a la provincia en primer lugar. Es una plaza importantísima y lo ha sido durante mucho tiempo. Hoy estamos trabajando con calidad y nuestros afiliados están felices con cómo se está desarrollando todo».

La realización del primer Torneo Nacional de Selecciones de Ligas de Futsal AFA en Posadas es, sin duda, un paso fundamental para el crecimiento de este deporte en la provincia, que ahora podrá mostrar al país su capacidad organizativa y el talento de sus jugadores. Como destacó Molina: «Vamos a poder mostrar los estadios hermosos que tenemos, los lugares hermosos de nuestra provincia. Esto es genial desde todos los lados».

Los equipos clasificados

Liga Rosarina de Fútbol, Liga de Fútbol de Neuquén, Liga Cordobesa de Fútbol, Liga Formoseña de Fútbol, Liga de Río Gallegos, Liga Oficial de Fútbol Río Grande (Tierra del Fuego), Liga Sanjuanina de Fútbol, Liga Sanluiseña de Fútbol, Liga Posadeña de Futsal (anfitrión).

Todavía restan definirse otros tres clasificados, que provendrán de las regiones de Buenos Aires, Salta y Patagonia.