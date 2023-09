El secretario general de UCRA en Formosa, Javier Oviedo, en comunicación con el Grupo de Medios TVO dijo que hasta la fecha no están depositados los sueldo, ya que según manifiesta la Empresa, «los subsidios de Nación no están llegando», ante esto aclaró que alguno de los choferes no están trabajando y adelantó que «en caso de no solucionarse el problema, el lunes se tomarán otro tipo de medidas».

Relacionado