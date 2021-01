Posiciones encontradas ante nuevas medidas del Gobierno por coronavirus

Compartir

Legisladores y referentes del oficialismo y la oposición se manifestaron sobre las nuevas medidas que analiza el Gobierno para mitigar la propagación del coronavirus, entre ellas la restricción de la circulación en horario nocturno, considerada por unos como “muy prudente” y por otros como un “fracaso de la estrategia” sanitaria.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, (Frente de Todos-Tucumán) indicó en declaraciones a Télam: “Me parece muy prudente que el Gobierno nacional empiece a tomar medidas en forma temprana y empiece a ver cómo poder empezar a restringir un poco la circulación”.

En ese sentido, sostuvo que las medidas permitirán analizar “si este rebrote que tenemos es simplemente por haber dejado de tener distanciamiento social en el final de la primera ola” o “estamos frente al inicio de una segunda, como sucede actualmente en Europa. Todas las medidas que se puedan tomar, y que además intentan ser medidas un poco menos restrictivas para permitir algún nivel de actividad durante el día, son oportunas”, advirtió el legislador.

Asimismo, consideró que “obviamente, restringen algún nivel de actividad durante la noche”, pero aclaró que “intentan ser la mitad de duras de lo que sería una restricción total”.

“Como primera medida y en una escala, y obviamente dependiendo de la jurisdicción, no es lo mismo Jujuy que Tierra del Fuego, cada uno dependerá de la circulación viral que tengan en su lugar”, expresó Yedlin y manifestó que “las decisiones son correctas”.

El diputado nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, escribió en su cuenta de la red social Twitter que “las medidas que tomará el gobierno de Alberto Fernández son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria”.

“Son el tiro de gracia a la economía de los argentinos”, afirmó el titular de la Unión Cívica Radical y agregó: “Restringir libertades y responsabilizar al otro, kirchnerismo puro y duro”.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por su parte, sostuvo que “el toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca”.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos-provincia de Buenos Aires) sostuvo en diálogo con esta agencia que “todos los países del mundo están aplicando, frente al rebrote, que en la Argentina todavía no ocurrió, medidas restrictivas”.

“En la Argentina no hacemos nada distinto”, afirmó y manifestó que “mientras tanto, el Gobierno nacional está luchando en un mercado internacional salvaje para garantizar que hacia fines de marzo toda la población de riesgo esté vacunada”.

Asimismo, sostuvo que “Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo no son opositores” y expresó que “simplemente son caretas irresponsables que juegan con la vida de los argentinos”.

“El gobierno de Alberto Fernández manejó como pocos en el mundo, con un enorme criterio, la crisis de la pandemia”, destacó Moreau.

En ese sentido, dijo que “es cierto que tenemos el dolor de más de 40.000 compatriotas que perdieron la vida, pero ninguno de ellos murió porque le faltara una cama o un respirador, un terapista, o los medicamentos que necesitaba”.

“Las declaraciones del presidente de la UCR y de la presidenta del PRO confirman que si estuvieran gobernando ellos, o sea Juntos por el Cambio, estaríamos viviendo una verdadera tragedia sanitaria”, opinó Moreau.

