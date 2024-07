Positivo: con buenas ventas se realizaron las ferias paipperas

Una exitosa comercialización se registró en las ferias francas que desarrolla el Instituto PAIPPA en la ciudad capital.

Este viernes 19 no fue la excepción y se apreciaron buenas ventas en los dos puntos fijos: el Polideportivo del barrio La Paz, en Joaquín de los Santos al 1200, y el playón del organismo, ubicado en la calle Padre Grotti N° 1040 del barrio Don Bosco.

“Hubo una gran concurrencia de los vecinos desde horas muy tempranas”, subrayó la licenciada Pamela Moreyra, responsable del Área de Comercialización del PAIPPA, destacando que “es una dinámica que ya la han adoptado: a partir de las cinco de la mañana ya hay muchos esperando para poder hacer sus compras, así que ya habilitamos para que ingresen a adquirir sus productos frescos, de calidad y a buenos precios”.

Comentó que “vinieron productores del interior, de la colonia Punta Guía, Naineck, Herradura, Tatané, Villafañe y Villa Dos Trece, al igual que de Capital, del Lote 4”.

“Agradecemos siempre a los vecinos que se acercan a las ferias a comprar los productos paipperos, ya que no solamente contribuyen con su propia economía, sino que también con la del pequeño productor y su familia”, resaltó Moreyra.

Y realzó que ello “fortalece a las economías regionales porque todo el dinero que obtienen de la comercialización de sus productos, es volcado en su colonia, su paraje, su localidad”.

“Es un circuito económico importante el que generan las ferias paipperas, tanto en Formosa Capital como en el interior de la provincia”, acentuó, recordando que estos espacios se desarrollan en otras localidades como “Misión Tacaaglé, Villa Dos Trece, Riacho He Hé, General Belgrano, Laguna Naineck, El Colorado”, entre otras.

Por su parte, Karina Camaño, personal del PAIPPA, contó a esta Agencia que “soy empleada del organismo hace ya 15 años y trabajo en Herradura, Posta del Salado y Tatané, con 20, 25 productores”.

“Hacemos relevamientos constantemente para verificar si necesitan alguna ayuda técnica con nuestros ingenieros o bien de las diferentes áreas que tiene el instituto. O también si precisan semillas o algún asesoramiento, por lo que siempre estamos atentos a las necesidades de los productores”, dijo.

Y resaltó que “contamos con diversas áreas, social, animal, producción vegetal, entre otras, es bien amplio e integral el PAIPPA y nuestro objetivo es acompañar al productor no solamente en todo ello, sino también en la comercialización”, cerró.