Potrero Norte: la emergencia persiste y muchas familias siguen afectadas

Tras semanas críticas marcadas por las intensas lluvias y el avance del agua en múltiples colonias rurales de la zona, la situación en Potrero Norte muestra una leve mejoría, aunque la emergencia está lejos de superarse. Si bien la solidaridad de los formoseños volvió a manifestarse ante esta catástrofe natural, las consecuencias persisten y las familias afectadas todavía enfrentan serias dificultades.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO Johana, vecina de Potrero Norte, relató cómo fue vivir en carne propia esta situación. “Ahora, gracias a Dios, estamos mejor. No estamos al 100% porque tenemos muchísima humedad en la casa. Los caminos están intransitables en varias colonias: el acceso a Potrero Ñandú, Colonia 5 de Octubre, El Coatí y San Jacinto están con mucha agua. Las maquinarias están trabajando para mejorar, pero el pronóstico no es alentador, porque esta semana se esperan más lluvias y lloviznas”, señaló.

Si bien en Potrero Norte el agua retrocedió en los últimos días, muchas casas ubicadas en zonas bajas continúan rodeadas de agua. «Hay mucha humedad y barro», describe Johana, señalando que el mayor problema ahora es el estado del terreno y de las viviendas, muchas de las cuales siguen filtrando agua desde el suelo.

La situación de los caminos preocupa profundamente. Según la vecina, «los accesos a las colonias son imposibles» y varias zonas siguen completamente aisladas.

Asistencia estatal:

demorada pero presente

Consultada sobre la asistencia estatal, Johana explicó que el acompañamiento llegó días después de que las lluvias cesaran. “La asistencia llegó el sábado, vinieron con maquinarias, médicos y más ayuda. Nosotros habíamos tenido lluvia el miércoles, y pasamos varios días sin asistencia. Decían que no podían venir porque en Palo Santo también había mucha agua”, explicó.

En su caso particular, el agua alcanzó los 80 centímetros dentro de su casa. “Ahora el problema es la humedad, que no retrocede. Todavía filtra agua desde abajo”, remarcó.

Las pérdidas materiales son significativas: “Perdí muebles y un freezer que quedó flotando. Pude recuperar el secarropas y el lavarropas”, comentó. Junto a su esposo y sus tres hijas, Johana tuvo que evacuar su vivienda. Primero pasaron varias horas en una escuela local y luego fueron acogidos por una vecina amiga por algunos días.

La preocupación no cesa, especialmente ante la posibilidad de nuevas lluvias. “Esperemos que no llueva más, porque los caminos siguen anegados. En algunos sectores todavía no baja el agua, como en Colonia San Jacinto y Murua, donde los campos están llenos de agua. Hace poco, lamentablemente, tuvimos que lamentar la pérdida de una vida humana”, concluyó.

Un llamado a no olvidar

Potrero Norte, como muchas comunidades rurales de Formosa, sigue necesitando asistencia y visibilidad. La resiliencia de sus habitantes contrasta con la fragilidad de las infraestructuras frente al clima extremo que golpea con fuerza a las poblaciones del interior provincial.