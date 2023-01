En el contexto de la larga sequía que está afectando a la provincia, como a la región y el continente sudamericano por efectos de la corriente de La Niña, el Gobierno provincial monitorea de forma permanente lo que sucede con el agua en la localidad de Pozo del Tigre.

En ese contexto, el intendente Andrés de Yong informó que este domingo 29, desde la tarde y hasta altas horas de la noche, llovieron unos 24 milímetros que “fueron un gran alivio”, porque “nos permiten recargar el reservorio de la planta de agua potable”, al igual que “la gente pudo juntar agua en tanques y represas”.

Por lo tanto, “esto va a aliviar unos días la situación”, no obstante, al mismo tiempo puntualizó el jefe comunal que el Gobierno provincial, “a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) está haciendo grandes reservorios por donde pasa el canal que viene del Bañado La Estrella, a cinco kilómetros de la localidad”.

También, se levantó el vertedero 25 centímetros, el que va a posibilitar que una gran masa de agua se quede en esa zona para ser abastecida desde allí a la planta de agua potable, detalló, pero insistió en marcar que sin dudas “el problema es la falta de lluvias”.

Por eso, contundente, remarcó que las obras en materia hídrica en Formosa “ya hace mucho tiempo que están; lo que ahora está haciendo el Estado es readecuarlas; y en particular en el pueblo, sumar otras más”.

Una burla

Por tanto, De Yong reaccionó contra la oposición, diciendo que es “una burla que ahora vengan a la localidad cuando no aparecen nunca. Son unos oportunistas que quieren aprovecharse de este momento que estamos atravesando para hacer política”.

Como ya lo hicieron en tiempos de pandemia, “aprovechando el malestar de la gente que había perdido sus seres queridos”, condenó.

En efecto, para el intendente pozotigrense los dirigentes de la oposición buscan “mostrarse como la solución cuando siempre en todo nos perjudicaron”, como sucedió en el Gobierno Nacional anterior del expresidente Mauricio Macri, “paralizando las obras del gas natural”, esbozando que, si eso no ocurría, “nosotros tendríamos que haber tenido el servicio por red”, enfatizó.

Del mismo modo, el proyecto gestionado por el gobernador Insfrán de llevar el agua desde Formosa a Ingeniero Juárez, “entonces qué nos vienen a hablar de que ellos son la solución”, cuestionó.

Por otro lado, sobre la distribución del vital líquido, explicó que “estamos trayendo agua potable de Las Lomitas, entre 160 y 170 mil litros, que repartimos en los domicilios, inclusive muchos vienen a retirarla en la planta”.

Además, dijo que el SPAP está trabajando desde la planta “también con camiones que envió el Gobierno a acarrear agua allí para ser distribuida luego por red, llegando al pueblo como a la comunidad aborigen wichí. “Y en el barrio Qompi hay un camión exclusivo destinado a cubrir los domicilios; mientras que “donde no llegan está la Municipalidad con un vehículo repartiendo el vital líquido”, aseveró.

Y para cerrar, recalcó que “estamos en permanente contacto con el Gobierno provincial” ante esta situación de emergencia como consecuencia la prolongada sequía.