Pozo del Tigre: un hombre fue detenido por amenazar de muerte a su ex pareja

La paciente, prolija y profesional labor investigativa llevada adelante por efectivos de la Policía provincial permitió la detención de un hombre que era intensamente buscado en la localidad de Pozo del Tigre por delitos cometidos en ocasión de Violencia de Genero.

Del hecho se tomó conocimiento tras la denuncia en sede policial por parte de una mujer (victima), quien expreso que su ex pareja mayor de edad, quien no aceptaba la separación, días atrás le profirió amenazas de muerte, dando inicio la prevención policial a una causa judicial por delito de “Amenazas en ocasión de Violencia de Genero”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia.

Luego nuevamente la victima radio denuncia en sede policial manifestando que su ex pareja la cito en un domicilio ubicado en la localidad de Pozo del Tigre para acordar el pago de una ayuda, a lo cual accedió por voluntad propia, pero lejos de cumplir con lo pactado su ex pareja nuevamente la amenazó de muerte no permitiéndole salir del inmueble, obligándola a consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes, para luego la mujer lograr solicitar ayuda por celular a un familiar, quien solicito presencia policial en el inmueble.

En el lugar la víctima fue auxiliada y trasladada por médicos hasta el hospital local, en tanto el autor logró escapar antes de la llegada de los efectivos policiales, por ello dieron inicio a una causa judicial por delito de “Amenazas y Privación Ilegítima de la Libertad en ocasión de Violencia de Genero”.

Ante la situación efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaria Pozo del Tigre abocaron a la investigación del hecho y tras un amplio trabajo de campo y vigilancia discreta en las inmediaciones al inmueble del imputado en la presente causa, en horas del mediodía del viernes último lograron la detención del hombre en la intersección de las calles Maipú y Petrona Martínez del barrio Hornero de esa localidad.

Detenido fue trasladado a sede policial y finalizada las diligencias de rigor previa notificación de su situación procesal en las causas de mención quedo alojado en celdas de la Comisaria local a disposición del magistrado interviniente.