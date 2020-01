Precio de la carne sigue subiendo y se complica la situación del sector

Compartir

Desde una carnicería de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguraron que el precio de la carne continúa sufriendo incrementos, mayormente de manera semanal y que son los frigoríficos quienes ponen las subas que luego deben ser aplicadas por las carnicerías. Ante esta situación de reiterados incrementos, se complica la situación del sector debido a que la gente o compra menos o decide directamente no comprar, viendo también como opción consumir pollo que tiene valores más bajos que el de la carne.

En ese marco Ricardo, el encargado de una carnicería de la ciudad habló respecto a la situación que atraviesan. «Los aumentos en la carne siguen, no bajó nada, siempre nos traen con aumento así que es mentira eso que bajó, nosotros no bajamos, al contrario, la aumentamos todas las semanas porque llegan con precios nuevos», explicó.

Al ser consultado sobre cuáles son los valores de las subas, indicó que «10 o 20 pesos por kilo, ya nos traen con ese aumento y lo tenemos que aplicar también, lo que hacemos es tratar de aumentar lo menos posible pero no hay otra, desde el frigorífico ya nos bajan con esos costos pero tratamos de aplicar lo menos posible para que la gente siga comprando, no sé hasta cuándo vamos a aguantar así».

De la misma forma explicó que «cuando hacemos el pedido desde los frigoríficos ya nos avisan que viene con aumento, hacemos un día antes el pedido y ya viene así, no nos queda otra que recibir porque tenemos que trabajar y sobrevivir».

Respecto a qué opina la gente al enterarse de cada suba, el comerciante contó que «algunos se sorprenden todavía y otros ya no, igual no compran como antes, el que llevaba un kilo de carne hoy compra por 150 pesos, ya no se lleva en cantidad, solo para el día, la venta bajó bastante, la gente se adapta pero en vez de llevar un kilo lleva medio».

Para finalizar detalló la elevada suba que sufrió por ejemplo la pulpa lo que hace que sea incluso menos accesible. «Nosotros de 280 aumentamos a 390 pesos casi, todo eso en dos meses, aumentó más de 100 pesos y para mi que esto va a seguir, yo creo que va a seguir subiendo, ya de bajar no creo».