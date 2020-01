«Precios Cuidados»: coordinan y avanzan para que llegue al interior

Compartir

Víctor Romea, Subsecretario de Defensa al Consumidor de la provincia de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló tras la reunión que mantuvieron representantes de diferentes provincias del país con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para avanzar en una agenda coordinada de trabajo de cara a la implementación del programa «Precios Cuidados». En ese marco detalló que ya hay un importante avance para que el programa llegue al interior formoseño donde se mantiene diálogo con supermercadistas de varias localidades.

«Se hizo la reunión en Buenos Aires, estuvieron casi todas las provincias, estuvimos 18 o 20 provincias de manera tal que hubo una buena representatividad pero resulta que nos faltan algunas cosas que hay que coordinarlas, ellos van a tener que entrar en ritmo, planteamos como una generalidad a nivel de las provincias excepto lo que tenga que ver con la Pampa Húmeda que son provincias grandes con mucha cantidad de oferentes desde el punto de vista de estar en el mercado con Precios Cuidados, hubo una manera de subdivisión, lo que ya está con los 310 productos y después la alternativa de que podamos llegar con alguna cantidad de productos que no está precisa todavía al interior provincial, pero tenemos una limitante y es que los supermercados al menos en el concepto de Formosa son de medianos a pequeños, más predominan los pequeños y se surten de mayoristas de la región o de otras provincias más alejadas y los mayoristas todavía no han entrado dentro del esquema y ese es uno de los problemas que se planteó en la reunión para ver cómo podemos organizar un esquema que sea de Precios Cuidados y que con menos productos tenga presencia permanente en góndolas», explicó.

«Vamos a andar en una lista con alrededor de 150 ítems y calculo que vamos a estar en 110 o 100 productos. Por ejemplo en artículos de almacén de acuerdo a la lista original están entre 90 y 100 ítems, esos incluyen aceite, harina, arroz, atún, fideo, papa, cebolla, tapas de empanadas, pascualina, todo eso va conformando algo que se utiliza mucho en el día a día pero no podemos olvidar que hay gente que tiene bebés y ahí van a tener que entrar por lo menos una cantidad importante de pañales y también para la parte de la tercera edad, en lo cárnico hay 10 alternativas de cortes; bifes, pulpa, Nación aplaude que las provincias armen estas listas pero tenemos que plantearlas con una proyección donde no falte esto en góndola, lo lindo que tenemos es que en estos días va a entrar la alternativa de que se sumen mayoristas, ellos van a plantear un precio que les va a dejar un margen para que los minoristas del interior provincial se puedan sumar al listado y tengamos una lista de Precios Cuidados y de esa manera podemos sentar presencia en el interior provincial, no hay que olvidarse que a la par nuestra está corriendo algo que está desarrollando nuestro ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, que es la caja alimentaria que no está ausente del acompañamiento que tenemos que darle nosotros», detalló Romea.

Asimismo señaló que «Nación está armando las aplicaciones para encontrar esto, si uno entra por región, en el NEA-Litoral está Formosa, va a estar el mapa y ahí van a aparecer los locales que están ahora, la obligación es detallar qué tiene cada comercio de manera tal que el tenga acceso a esa aplicación ya va a saber qué tiene de la lista de productos en góndolas porque también se va a hacer alguna suerte de flexibilidad en cuanto a la reposición por si falta algún producto, no queremos convertirnos en castigadores que ahuyenten oferentes, esto es un mensaje que se hizo común entre todos, no vamos a salir a castigar si un producto no está un día y al otro día sí está porque aparte está la previsibilidad que tiene que tener el comprador».

Explicó por ejemplo que en Formosa «hay una línea de supermercado local que en todos sus comercios tiene los mismos productos y al mismo precio y eso para nosotros es oro en polvo porque si van a una sucursal y a la casa central todo coincide, se hace fácil el trabajo de supervisión, después hay otra línea local que en un comercio tiene un valor, en la otra tiene otro y en el tercero otro más, cómo hacemos ahí para hacer el seguimiento, se complica mucho, lo peor en ese caso es que cuando hacemos el acta, vienen y apelan, nosotros somos flexibles pero eso también tiene un límite y por eso queremos colaboración, ya que sino va a ser muy difícil que esto se pueda mantener, debemos darle productividad y proyección en el tiempo porque se piensa que más adelante van a haber más productos, si con los 310 estamos complejos, con 500 productos es más pero eso es lo que se va a trabajar».

También dijo que mantendrá diálogo con supermercadistas para invitarlos a sumarse a esta propuesta que preparan. «Esta semana voy a hablar con uno que tiene muchas casas, hay otro al que llamé y no vino ni mandó gente, pero voy a insistir porque estamos jugando para la gente y ellos viven gracias a la gente así que deberían responder».

Además detalló otra cuestión que se complica en provincias como Formosa, «está el tema de las marcas que es complejo porque en la lista hay marcas que acá no entran, que no existen en Formosa, en la yerba también estuvo el colega de Misiones porque la gente pregunta qué pasa con la yerba pero eso está atado al dólar, a las exportaciones, su precio está bastante disparado y esa es la realidad, en el tema de la carne también necesitamos la colaboración del comerciante porque veo que en una carnicería el mismo corte y hay diferencias bastante importantes, ponen un precio que hace temblar el bolsillo y con esto se debe pensar en la gente que menos tiene», expresó Romea.

Recordó que «en un momento dado hubo un problema con el aceite de girasol en el gobierno anterior, yo me conecté con lo más cercano que tenía y que estaba en Reconquista, conecto la posibilidad de que traigan un equipo que se iba a pagar antes, por anticipado de acuerdo a lo que me pedían los comercios acá, todos locales chiquitos, solo eran unas 300 botellas y eso trascendió, me llamó el gerente de esa firma y me dijo que no iban a poder hacerlo porque los mayoristas del Chaco iban a dejar de comprarles, no pudimos hacer el acuerdo y ahí quedó, esto ya pasó pero en todos tenemos que ser cuidadosos porque si hay una fábrica y llego con precios de fábrica, estoy entrando con un valor que está por lo menos un 25% por debajo de lo que el mayorista va a ganar», señaló.

Para finalizar manifestó que «vamos a tratar de ver cómo nos coordinamos para que esto llegue a buen puerto con la alternativa de que cuando haya faltante, eso se informe a Nación, ellos tomen medidas de que se reponga lo más rápido posible y así vamos a avanzar. Ya tengo 3 supermercados en Clorinda, uno en Laguna Blanca, uno en Belgrano, tendría 3 en Palo Santo, en Pirané por lo menos 2, en Ibarreta uno más, de modo tal que si sumamos ya son unos 12 supermercados que cubren el interior provincial y bienvenido sea, esa era mi deuda con Formosa ya que no había logrado hacerlo, ahora parece que sí vamos a poder, está avanzada la cosa, me falta llegar a Lomitas, si puedo a Juárez, creo que vamos a andar bien, vamos a ver cómo hacemos, haremos las inspecciones y que esto se cumpla estrictamente conforme se estuvo planificando desde Nación porque el gobierno provincial va a acompañar esta iniciativa y es la razón por la que todos estuvimos trabajando».