Precios Cuidados se presentará con más variedades y categorías de productos, la semana próxima

La Secretaría de Comercio Interior presentará la semana próxima la renovación de la canasta de Precios Cuidados, con una mayor cantidad de productos que los 401 con los que cuenta actualmente, junto con una mayor variedad de ofertas y nuevas categorías de artículos.

Así lo anticiparon a Télam esta tarde fuentes del área que conduce Paula Español, que precisaron que aunque el vencimiento del programa es el jueves próximo, 7 de enero, “se mantendrá tal como está hasta que se anuncie la renovación, sin cambios en cuanto a la composición, como así tampoco con respecto a los precios”.

La postergación por unos días de la nueva composición y los nuevos valores de Precios Cuidados, obedece a que “se avanzó muchísimo con las cámaras empresarias involucradas”, que son las de los productores de alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza; y de los supermercadistas mayoristas y minoristas.

Además, a diferencias de otras veces, ahora hay “una doble negociación”, que es no solo agrandar la canasta de Precios Cuidados, sino también desarmar la de Precios Máximos, creada en marzo del año pasado a instancias de la pandemia y en forma regulada por el Gobierno.

“Esta negociación es bien distinta. No es como la que sucedía hasta ahora, que era sumar productos a Precios Cuidados. Ahora también es sacar productos de Precios Máximos”, explicaron las fuentes de Comercio Interior.

En cuanto a la renovación, anticiparon que “va a ser una canasta muy importante, con mucho más de 401 productos, pero también con más variedad de los que ya están, y con categorías que hoy no están”.

El programa Precios Máximos vence el 31 de enero próximo y, al ser una medida regulada y no un acuerdo voluntario como Precios Cuidados, el Gobierno debe definir la nueva regulación para continuar con esa política.

De ahí que la negociación se haya prolongado, porque la idea tanto del Gobierno como de los empresarios es aumentar la cantidad de productos de la canasta de Precios Cuidados, al tiempo que se desarma la de Precios Máximos.

“Están todos con los pies en el plato en este momento y nadie los va a sacar”, graficó la fuente de Comercio Interior, quien aseguró que “tanto a unos como a otros nos interesa desarticular Precios Máximos y fortalecer Precios Cuidados”.

En ese sentido, subrayó que “la medida estructural de la Secretaría de Comercio Interior y del Ministerio de Desarrollo Productivo, es Precios Cuidados”.

“Precios Máximos es la medida coyuntural que hubo que tomar frente a la pandemia. Pero hay que ver también cómo continúa la pandemia”, remarcó la fuente.

