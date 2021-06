Precios mayoristas subieron 3,2% y el costo de la construcción, 2,7%

Compartir

El índice de precios mayoristas registró en mayo un incremento de 3,2%, mientras que el costo de la construcción avanzó 2,7% en el mismo período, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con estos incrementos, en los primeros cinco meses del año, los precios mayoristas avanzaron 25,8% y el costo de la construcción, 21,1%. En los últimos doce meses el alza fue del 65,9% para los precios mayoristas y del 60,1% en lo que respecta al costo de la construcción

De esta manera, el Indec concluyó con la difusión de los índices de precios que comenzó con el segmento minorista, que en mayo marcó alza del 3,3%, del 21,5% en los primeros cinco meses y del 48,8% en la medición interanual. La suba del 3,2 % de los Precios Mayoristas en mayo estuvo impulsada por un alza del 3,3 % en los Productos Primarios, del 4,2% en los Manufacturados, del 2,5% en los Importados y del 5,2 % en Energía.

En los Productos Primarios se destacaron las subas del 1,7 % en el sector agropecuario, del 1,3 % en los pesqueros y del 5,6% en minerales no metálicos, mientras que petróleo crudo y gas marcó una merma de 1,7%.

Entre los Manufacturados, se destacaron subas del 3,6% en Alimentos y Bebidas, del 3,8% para Textiles; 3,8% en artículos de Cuero, marroquinería y calzado; 6,9% en Refinados de Petróleo; 4,3% en Químicos.

Además aumentaron 4% en Caucho y plástico; 4,8% para Minerales no metálicos; 4% para Metálicos Básicos y 4,6% en Vehículos, entre otros.

En lo que va del año, los Productos Primarios subieron 25,4%, con un alza del 20,2% en Agropecuarios, 28,6% en Pesqueros, 32,9% en Petróleo Crudo y gas; y 23,8 en Minerales no metalíferos. En cuanto al Costo de la Construcción, la suba del 2,7% estuvo impulsada por un alza del 4,1% en el rubro Materiales, del 0,9% en la Mano de Obra -que explica la evolución de los salarios en el sector-, y del 4,3% en el rubro Gastos Generales.

En lo que va del año, el Costo de la Construcción aumentó 21,1%, con una suba del 24,8% en el valor de los Materiales, del 17,1% en Mano de Obra, y 24,3% en Gastos Generales.

En los últimos 12 meses, los incrementos fueron del 60,1% a nivel general, con un alza del 87,2% en el valor de los Materiales, del 40,3% en la Mano de Obra, y del 57,1% en los Gastos Generales.

En un encuentro con empresarios, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que “están las condiciones dadas para que mes a mes la inflación vaya reduciéndose”, tras lo cual subrayó que el desafío comprende una “tarea colectiva” debido a que el fenómeno no se puede atacar solamente con política monetaria.

