Precios mayoristas subieron 4,7% en febrero y la construcción 3,7%

El índice de precios mayoristas registró en febrero un incremento de 4,7%, mientras el costo de la construcción avanzó 3,7%, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, en el primer bimestre del año los precios mayoristas acumularon una suba del 8,6% y los de la construcción, 7%.

En 12 meses, los mayoristas subieron 46,8%, en tanto el costo de la construcción avanzó 47,2%.

De esta manera, el Indec terminó de difundir los índices de precios, que comenzó la semana pasada cuando dio a conocer la suba del 4,7% en el segmento minorista.

En el sector mayorista, en febrero, se anotaron subas del 4,9% en los productos nacionales; 4,7% en los manufacturados; 2,8% en importados y 10,9% en la energía eléctrica.

Los productos agropecuarios se incrementaron 9,3% promedio, y los minerales no metalíferos, vinculados a la construcción, 3,4%.

Por el contrario, los productos relacionados con el sector pesquero bajaron 0,5%; y el rubro Petróleo Crudo y Gas marcó un leve retroceso de 0,3%, un sector que en lo que va de marzo -con la invasión de Rusia a Ucrania- registra un sensible avance.

Todo el resto de los bienes, sean primarios o elaborados, registraron alzas, como del 3,4% en Máquinas y Equipos, del 5,6% en Vehículos, 14,4% en Prensas de Vestir, ya que se acerca la nueva temporada, u 8,7% en el caso de los Refinados del Petróleo.

En el primer bimestre, y con un alza promedio del 8,6% se anotaron subas del 19,7% en los productos agropecuarios, del 8,4 en los pesqueros, del 9 % en los minerales no metalíferos, vinculados a la construcción.

Por su parte, la energía eléctrica que utilizan las empresas subió 11,3% en el período enero-febrero, en tanto los productos importados, 5,1%.

Entre los bienes elaborados se anotaron alzas del 8,2% en vehículos y repuesto; 7,7% en máquinas y aparatos eléctricos; 17,9% en materiales textiles; 9,3 en productos de vestir; y 9,6% en derivados del petróleo.

En cuanto a la construcción, la suba del 3,7 de febero estuvo impulsada por un alza del 4% en el costo de la Mano de Obra, y del 3,5% tanto en los materiales, como en los Gastos generales.

En los dos primeros meses del año, con una suba promedio del 7%, los incrementos fueron homogéneos, con el 7% en Materiales, 7,1% en Mano de Obras, y 6,8% en Gastos Generales.

En la comparación respecto a febrero del año pasado, el alza del 47,2%, con alzas del 50,2 % en Materiales, 47,1 % en Gastos Generales, y 44,4% en Mano de obra.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo el lunes pasado ante el Senado -al defender el acuerdo con el FMI- que la invasión de Rusia a Ucrania “está presente en la Argentina, hoy se ve en los precios de lo que se paga en todo lo que se relaciona con los commodities, como los productos que insumen trigo, los huevos, la leche, aceites, la canasta de consumo”.

El martes pasado, el Indec informó que el índice de precios al consumidor registró un incremento de 4,7 % en febrero pasado, impulsado por la división Alimentos y bebidas no alcohólicas con una suba de 7,5%.

A esto se sumo el ítem Transporte, con un aumento de 4,9%, impulsado principalmente por la suba del 9% de los combustibles; y en tercer lugar se ubicó Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 4,4%.

En este marco, el costo de la canasta básica alimentaria subió 9% durante febrero, mientras que la canasta básica total avanzó 6,6% para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores.

