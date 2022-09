Precios mayoristas subieron 8,2% en agosto y costo de la construcción 7,2%

Compartir

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos destaca que los indicadores acumular un alza en lo que va del 2022 del 56,2% y 49,5%, respectivamente.

El índice de precios mayoristas registró en agosto un incremento de 8,2% respecto a julio, mientras que el Costo de la Construcción avanzó 7,2% en el mismo período, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con estos incrementos, en los primeros ocho meses del año, los precios mayoristas avanzaron 56,2% y el costo de la construcción, 49,5%.

En los últimos doce meses el alza fue del 73,9% para los precios mayoristas y del 66,7 % en lo que respecta al costo de la construcción.

De esta manera, el Indec concluyó con la difusión de los índices de precios que comenzó ayer con el segmento minorista, que en agosto marcó un alza del 7%, para sumar 56,4% en los primeros ocho meses y del 78,5% en la medición interanual.

La suba del 8,2% de los Precios Mayoristas durante agosto estuvo impulsada por un alza del 9,5% en los Productos Primarios, del 7,9% en los Manufacturados, de 9,1% en los Importados, junto al 0,3% en la Energía.

En los Primarios se destacaron las subas del 10,2 % en los productos Agropecuarios, del 15,9 % en los Pesqueros, del 6,4% en Minerales no metálicos, y del 8,2 % en Petróleo Crudo y Gas.

Entre los Manufacturados, se destacaron subas del 7,6% en Alimentos y Bebidas, del 9,6% para Textiles; 2,9% en Refinados de Petróleo; 7,9% en Químicos.

Además aumentaron 6,4% en Caucho y plástico; 8,1% para Minerales no metálicos; 7,3% para Metálicos Básicos y 7,3% en Vehículos, entre otros.

En lo que va del año, los Productos Primarios aumentaron 54,5% con alza del 52,8% en Agropecuarios, 70,2% en Pesqueros; 55,5% en Petróleo Crudo y gas; y 59,8% en Minerales no metalíferos.

En cuanto al Costo de la Construcción, la suba del 7,2% estuvo impulsada por un alza del 8,9% en el rubro Materiales, del 5,7% en Mano de Obra, y del 5,3% para Gastos Generales.

Los materiales que más aumentaron fueron “Productos de cobre, plomo y estaño” con el 18,7%; Cables y conductores, 16,6%; Aberturas metálicas y rejas, 14,9%; Caños y accesorios de hierro, 12,6%; Mesada de Granito, 12,4%; Artefactos de iluminación 11,2%; Ascensores 10,7% y Equipos para incendio 10,2%.

En lo que va del año, el Costo de la Construcción aumentó el 49,5%, con una suba del 56,3% en el valor de los Materiales, del 43,7% en Mano de Obra, y 43,4% en Gastos Generales.

En los últimos 12 meses, los incrementos fueron del 66,7% a nivel general, con un alza del 76,8% en el valor de los Materiales, del 58,2% en la Mano de Obra, y del 58,4% en los Gastos Generales.

El secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, aseguró que la solución de la problemática inflacionaria requiere de un «acuerdo político», a la vez que consideró que «no puede resolverlo un ministro de Economía».

«Creemos que los problemas de inflación requieren de un acuerdo político. No puede resolverlo un ministro de Economía de un país», afirmó De Mendiguren en declaraciones a FM La Patriada.

