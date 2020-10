Compartir

Linkedin Print

Los precios no paran de subir y no hay dinero que aguante. Yo quiero que nuestros gobernantes se pregunten qué puede comprar un jubilado con la miseria de sueldo que recibe. Es penoso llegar a esa edad en la vida y vivir preocupado porque el dinero no alcanza, después de haber trabajado toda una vida. Es realmente angustiante.