Los pequeños comercios quedamos fuera de todo beneficio de ventas porque no podemos mantener los precios sugeridos por el gobierno debido a que no tenemos ganancia, sumado a que no recibimos ninguna ayuda ni salvataje. Si a una harina la compramos a 30 pesos, ellos exigen que la vendamos al mismo valor, pero es imposible sostenernos así. Perdemos de vender, pero también de tener ganancias. Estamos muy mal.

