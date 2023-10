Prefectura Formosa recordó que no hay playas ni balnearios habilitados

Con motivo del inicio de la temporada estival y por las altas temperaturas reinantes en esta zona, sumado a ello la bajante extraordinaria que afecta al río Paraguay; la Prefectura Formosa aconseja a la ciudadanía en general a observar las siguientes medidas de seguridad.

Recomendaciones

a los bañistas

Con las altas temperaturas registradas en la zona se observado en reiteradas oportunidades a personas que ingresan a las aguas sobre la margen derecha del rio Paraguay con el fin de mitigar el calor, situación que se considera de alto riesgo para la seguridad de las personas, teniendo en cuenta que al producirse la bajante extraordinaria el agua se retrae hacia la parte más profunda del lecho del rio conocida como el canal de navegación.

Es por ello que se recuerda a la población en general, que a la fecha no existen playas o lugares habilitados como balnearios, sobre la margen derecha del río Paraguay.

Se recomienda a

toda la ciudadanía:

No ingresar a las aguas del río Paraguay para bañarse, nadar, etcétera por el riesgo cierto y comprobable que representan los sectores no habilitados.

Asimismo, desde la fuerza se hace saber que la Prefectura de la provincia de Formosa interviene aconsejando a las personas de manera preventiva a fin de recordar las medidas de seguridad para las zonas no habilitadas, persuadiendo a la ciudadanía a no ingresar a esos lugares, dado el alto grado de Peligrosidad.