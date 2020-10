Prefectura informó que está abierta la inscripción para participar del curso de la Marina Mercante

Compartir

El jefe de la Prefectura Naval en Formosa, Eduardo Escalada, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que hasta fines de noviembre se encuentra abierta la etapa de inscripción al ciclo 2021 para todos los mayores de 18 años que quieran realizar el curso de la Marina Mercante Nacional.

Los interesados deberán solicitar turnos online con anticipación para acceder a los requisitos. El período de acreditación de documentos y exámenes intelectuales se hará a través de la modalidad virtual.

“Las inscripciones son para los futuros embarcados de la Marina Mercante Nacional, nosotros tenemos una escuela que tiene cursos regulares presenciales desde el mes de marzo a noviembre todos los años, estamos abriendo la inscripción para el ciclo lectivo 2021, este año nos tuvimos que adecuar como todo el mundo”, comenzó contando.

“Nosotros vamos a facilitar a través de los medios de difusión y de las redes sociales un teléfono y un mail donde los postulantes nos tienen que mandar sus datos y luego nosotros a través de un turno recibimos toda la documentación, a partir de ese momento se les hará llegar la fecha de exámenes y serán seleccionados para el año que viene los mejores promedios como siempre”, explicó.

“Los cursos son para la capacitación de máquinas y de marinería que es toda la parte auxiliar del barco”, detalló.

Pueden inscribirse los interesados a partir de los 18 años. Los requisitos fundamentales son DNI y titulo secundario finalizado o en trámite del último año.

“Nosotros vamos a ir acercando todo lo que son los elementos de estudio que se le van a tomar para las pruebas correspondientes”, explicó.

Asimismo aseguró que podrán participar todos los jóvenes interesados, incluso los del interior provincial ya que “nos vamos a manejar vía web, igualmente uno de los puntos que sí o sí la Prefectura tiene que dar es la prueba de nado que va a estar sujeta a todos los levantamientos sanitarios vigentes, ese es el único requisito presencial, pero en esa situación van a estar todos en igualdad de condiciones porque en estos momentos no tenemos lugar habilitado para hacer dichas pruebas. Tenemos contemplado que la inscripción va a ser 100% online para evitar la circulación de personas y los chicos de la capital van a venir en un número a determinar, pero van a ser turnos diarios, es decir que cada cual va a venir con su turno y va a ser atendido con todo el distanciamiento social y las medidas sanitarias vigentes”, explicó.

Aclaró además que las inscripciones “en principio son hasta el 30 de noviembre, pero esa fecha no es fija porque va a depender de la cantidad de inscripciones, igualmente nosotros en un tiempo prudencial ya vamos a tener la fecha definitiva de cierre y la vamos a dar a conocer, pero en rinoscopio hasta esa fecha vana estar las inscripciones habilitadas”.

Altura del río

Seguidamente el prefecto Escalada se refirió a la altura del río Paraguay. “Seguimos con tendencia a la baja, actualmente estamos sin escala en el puerto local, por suerte la navegación internacional no se ha frenado por este tema, tampoco por la pandemia ya que es una actividad esencial de importación y exportación que los convoy se manejan por la hidrovía, ellos navegan a través de canales que tienen su caudal necesario para navegar, pero sí tenemos en cuenta que han salido a la superficie muchos bancos, el sedimento que trae el rio Paraguay al traer menos agua y menos velocidad se deposita más rápidamente en lo que son los pasos críticos ya sean curvas, contracurvas en lugares donde el canal está muy pegado a alguna de las dos costas, el sedimento se deposita ahí mucho más fácil y eso genera una preocupación y una alerta para todos los capitanes, ahí es donde la Prefectura a través de sus costeras y las tripulaciones genera una información diaria donde nosotros le informamos las novedades que nos van llegando para que ellos tengan conocimiento de qué es lo que van a encontrar delante de la navegación y ellos también nos informan qué van viendo entonces nosotros procesamos esa información, la chequeamos y la compartimos con el resto del tráfico, esto lo hacemos a través de lo que llamamos ‘Aviso a los Navegantes’ y la única restricción hasta el momento que se ha implementado y se ha cumplimentado en un 100% es la suspensión de la navegación nocturna, le solicitamos a los capitanes, es un pedido, no una obligación, pero se viene cumplimentando en un 100%”, destacó.

“Por suerte en jurisdicción de la Prefectura en Formosa y en aguas territoriales argentinas hasta ahora en lo que a del año no hemos tenido ningún tipo de acaecimiento. De igual manera los patrullajes siguen desde el 20 de marzo hasta la fecha con los mismos objetivos, estando siempre atentos y al servicio de cumplir la misión de cuidar esta barrera sanitaria que tanto esfuerzo nos lleva a todos”, finalizó.