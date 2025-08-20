Prefectura Naval: Operativo millonario contra el contrabando en Formosa



Un duro golpe al comercio ilegal fue asestado por la Prefectura Naval Argentina en la localidad de Gral. Lucio V. Mansilla, Formosa, tras el secuestro de un cargamento de mercadería ilegal valorado en casi 140 millones de pesos.

El operativo no solo impidió la distribución de una vasta cantidad de productos de contrabando, sino que también dejó a 13 personas implicadas en la causa, reafirmando la lucha contra este tipo de delitos.



El procedimiento se inició en una zona ribereña conocida como “El Mangal”, un punto estratégico y frecuentemente utilizado para actividades ilícitas debido a su proximidad con el río Paraguay.



Los efectivos de la Fuerza observaron movimientos sospechosos: varios bultos eran cargados en un ómnibus. Ante la posibilidad de un delito, los prefectos iniciaron un seguimiento controlado del vehículo para evitar que la carga se dispersara, culminando en su intercepción en la rotonda de la Ruta Nacional N° 11 y la Ruta Provincial N° 9.



Una vez interceptado el vehículo, se procedió a una inspección exhaustiva. Con el apoyo de un can detector de estupefacientes, se descubrió que los 13 tripulantes del ómnibus transportaban una gran variedad de artículos de origen extranjero, todos sin la documentación aduanera que acreditara su legalidad.

La mercadería incautada incluía una amplia gama de productos, desde electrodomésticos, indumentaria y calzado hasta juguetes, elementos electrónicos y accesorios para el hogar. La diversidad y el volumen de la carga subrayan la magnitud de la operación de contrabando que se desarticuló.



La incautación de este cargamento representa un importante logro en la lucha contra el comercio ilegal, una actividad que no solo evase impuestos y afecta a la industria nacional, sino que también puede estar vinculada a redes criminales más complejas.

La mercadería decomisada, tasada en casi 140 millones de pesos, se suma a otros operativos exitosos realizados por las fuerzas de seguridad en la región.



El Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, a cargo del Dr. Pablo Fernando Moran, ha tomado intervención en el caso, y las 13 personas identificadas durante el procedimiento han quedado sujetas a la causa.

La investigación continuará para determinar la procedencia exacta de la mercadería y desmantelar por completo la red de contrabando. Este operativo refuerza el compromiso de la Prefectura Naval Argentina en la custodia de las fronteras y en la lucha contra el crimen organizado.