Prefectura reforzará la cantidad de personal y los medios para evitar cruces ilegales de personas

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Prefecto Principal Eduardo Escalada, jefe de la Prefectura Naval Argentina en Formosa, habló del operativo que llevarán adelante en las fronteras en el marco de las PASO que se desarrollarán este domingo.

“Vamos a incrementar la cantidad del personal y de logística de movilidad fluvial al operativo que ya venimos implementando desde marzo del año pasado, nosotros no quitamos la visión todavía de lo que es el punto de vista sanitario hasta que el Presidente de la Nación no dé por finalizada la pandemia”, comenzó diciendo.

Seguidamente agregó que “nosotros somos conscientes del contexto de lo que significan las elecciones para esta zona, hemos reforzado los lugares críticos, los lugares de mayor probabilidad de cruce de personas” y valoró que “durante los últimos comicios tuvimos una experiencia positiva en la localidad de Alberdi, colaboramos con las autoridades paraguayas quienes también están incluidas en este operativo y ya hemos coordinado con ellos y vamos a trabajar de manera coordinada, cada cual en su jurisdicción”.

“Estamos en pandemia todavía y el principal foco se marca ahí. Tenemos que tener la atención y la preocupación del caso de lo que va a pasar el domingo, y la Prefectura va a brindar todos los esfuerzos de sus hombres y sus medios para evitar que se realicen cruces ilegales”, sentenció.

“Al operativo lo estamos implementando desde esta semana, a medida que van pasando los días se va reforzando, como es tan dinámico, tan complicada la jurisdicción, por supuesto se van reorganizando a medida que vamos enterándonos de cuestiones por los vecinos o por los patrullajes de distintas situaciones. De manera paulatina vamos a ir incorporando personal y reforzando lugares”, destacó.

De la misma forma se refirió a la embarcación denominada Israelí y señaló que “tenemos apoyo de nuestra superioridad, esa es una embarcación que tiene autonomía propia, fue destinada en su misión principal a recorrer todo lo que es el río Paraná y el río Paraguay y cada vez que alguna dependencia jurisdiccional por un hecho extraordinario que amerite su presencia la solicita, viene a colaborar con las dependencias, pero es autónoma en su capacidad de maniobra, no es que tiene que tocar puerto, no es que tiene que reabastecerse, esperemos contar con esa embarcación”.

Escalada se refirió además a cómo actúa la fuerza en el caso de detectar a una persona cruzando la frontera. “Debemos recordar que está vigente el DNU de la pandemia y como lo venimos haciendo hasta ahora, se pone en conocimiento a la autoridad de turno por la violación de este decreto y además porque es evidente que se están violando leyes migratorias, una vez que toma conocimiento la autoridad judicial ya quedamos a órdenes y es su señoría la que va a decidir qué se hace con las personas, con el medio de transportey con la mercadería que estaría trasladando”.

En el caso de que la persona que esté cruzando sea argentina, detalló que “además de realizar lo antes comentado, se pone en conocimiento a la autoridad sanitaria provincial y ellos van a evaluar si esta persona tiene que cumplir la cuarentena obligatoria en algún centro de aislamiento. Mientras las fronteras están cerradas hay un decreto vigente que si bien por lo que nos enteramos por los medios y las redes que existirían esas intenciones de una apertura próxima, el DNU sigue vigente y las fronteras se mantienen cerradas”, advirtió.

Para finalizar explicó que no solo por los comicios próximos, sino que usualmente desde el kilómetro 202 hasta el 218, “suelen ser las zonas más calientes de la frontera, son proximidades a la Isla de Oro, toda esa franja es complicada y todo el mundo la conoce, intentamos mantener nuestra presencia en esos sectores”, culminó.

