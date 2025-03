Premier Padel P1 de Miami: Chingotto y Galán volvieron a gritar «campeón» 259 días después

Lo lograron. Fueron 259 días de espera pero lo consiguieron. El argentino Federico Chingotto y el español Alejandro Galán, integrantes de la pareja Nº2 del mundo, volvieron a ganar un título después de ocho meses y 16 días.

Lo hicieron este domingo, en el P1 de Miami, Estados Unidos, luego de derrotar en la final al argentino Franco Stupaczuk y el español Juan Lebrón (Nº3) por 6-1 y 7-6. La anterior ocasión en la que habían festejado con el trofeo mayor había sido en el P2 de Genoa, Italia.

En Miami Beach Convention Center repleto de público (hubo ‘sold out’ de jueves a domingo), Chingotto y Galán aprovecharon de gran manera la sorpresiva derrota de los líderes del ránking, otra dupla argentino-española integrada por el catamarqueño Agustín Tapia (no estaba el 100% en lo físico) y el vallisoletano Arturo Coello, justamente ante los subcampeones de este domingo.

Chingotto empezó el partido muy enfocado y dejó rápidamente en claro que la estrategia de Stupaczuk-Lebrón de enfríar a Galán no iba a dar resultado. Para cuando los Nº3 quisieron torcer el rumbo ya estaban 5-1 abajo y el set era irrecuperable.

Sí modificaron para la segunda manga, y por eso se comenzaron a acumular los puntazos espectaculares.

Stupa y el Lobo ya eran otros, pero los Nº2 apretaron los dientes y jamás los dejaron escapar en el marcador.

Así, todo se definió en el tie break, donde los ‘Chingalán’ fueron más efectivos y terminaron festejando tirados en el piso. La larga espera valió la pena.

Fueron la pareja número 1

del pádel por 3 años y

se pelearon en la primera

final en la que se enfrentaron

Alejandro Galán y Juan Lebrón tuvieron una discusión en la entrada en calor de la final de Miami.

En la final del Miami P1, primer torneo de la historia del Qatar Airways Premier Pádel en Estados Unidos, la pareja número dos del mundo compuesta por Federico Chingotto y Alejandro Galán se quedó con el título tras vencer a la pareja tres conformada por Juan Lebrón y Franco Stupaczuk por 6-1 y 7-6.

Este partido definitorio tuvo un condimento diferente, ya que fue la primera final en la que se enfrentaron Galán y Lebrón tras romper el año pasado y finalizar con una pareja histórica en el pádel, ya que se mantuvieron como número 1 del mundo desde el 2020 hasta mediados de 2023. La ruptura de esta pareja entre los jugadores españoles no fue de la mejor manera, ya que la relación entre los dos no es la mejor. Tal es así, que en la entrada en calor en la pista central del Miami P1, tuvieron una pequeña y acalorada discusión que no pasó a mayores.

Mientras Lebrón le tiraba la pelota a Galán para que caliente, el ‘Lobo’ se acercó a la red para pedirle a su contrincante que baje la intensidad de los remates, debido a que estaban precalentando. Cuando ambos coincidieron en la red, comenzó un intercambio de palabras con los dos jugadores molestos.

“¿Te he dicho algo malo?”, se notó que Lebrón le dijo a Galán como recriminando por su actitud en la entrada en calor. El ‘Alien‘, por su parte, no le hizo caso a su ex compañero, e inmediatamente le preguntó cómo quería que le tire las bolas para que caliente su brazo derecho.

Luego de esto, la situación no quedó allí. Una vez que finalizó el partido y la pareja número dos del mundo se quedó con el título, Lebrón y Galán se despidieron con un frío saludo, ya que se dieron las manos sin siquiera mirarse a la cara.

Desde la separación, que se dio a principios de 2024, los jugadores se mostraron enemistados públicamente, a tal punto que Galán no sigue a Lebrón en las redes sociales. En el Mundial de Qatar 2024, hubo una intención de acercarlos, ya que jugaron juntos la final ante Tapia y Chingotto, pero no se vio la química que tenían antes y perdieron en tres sets.

La reacción de Stupaczuk

y Chingotto ante esta situación

Los jugadores argentinos, quienes entraban en calor del otro lado de la pista, siguieron atentamente esta discusión entre sus compañeros. Stupa, hizo contacto visual con Chingotto y rápidamente le hizo una seña y sonrió con complicidad, para dar a entender que era asunto de ellos dos.