Premios Platino 2023: Argentina arrasó entre las producciones más votadas por el público

En el salón principal del Hotel Intercontinental de Madrid se vive un clima mundialista. Es que, en el marco de los Premios Platino 2023 que se entregarán el sábado (en Argentina, con transmisión de América), el viernes se hicieron algunos anuncios y presentaciones que ya fueron calentando los motores y las “hinchadas”.

Primero fue el turno de Benicio del Toro, quien subió a un escenario improvisado y tras recorrer su vida durante un puñado de minutos ante un auditorio lleno de periodistas, prometió estar presente el sábado en la ceremonia para recibir su Premio de Honor por su trayectoria. El actor puertorriqueño se mostró entusiasmado y hasta se animó a bromear mencionando a Ricardo Darín -quien lo seguía de cerca-, al imitar su look de anteojos negros. Al llegar la estrella de Hollywood, fue el propio actor argentino el primero en pararse y acercarse hasta su asiento para saludar con un abrazo.

En primera fila, desde temprano, aguardaba una verdadera selección: el protagonista de Argentina 1985 junto a Guillermo Francella, Natalia Oreiro y Peter Lanzani. Un dream team para cualquier director. El primero en llegar fue el protagonista de El Encargado, quien se sentó junto al escenario y aguardó a que comience la rueda de prensa de Del Toro. A los pocos minutos se sumó Darín, y ambos se dieron un abrazo fraternal e intentaron conversar, pero el asedio de los periodistas se los impedía.

Es que hace días que decenas de corresponsales de México, España y toda Latinoamérica siguen el día a día en la previa a los Premios y se sabe, ambos actores son muy queridos en toda la región. Así que despejado el pedido de selfies y besos, se sumaron Lanzani y Oreiro, y los cuatro escucharon atentamente lo que el protagonista de 21 gramos, Traffic y Sicario, entre otras, tenía para contar.

Luego llegaría el turno de descubrir quiénes fueron los ganadores del público. Aquellos que con sus producciones y su talento lograron llegar al corazón de la gente y Argentina ganó cuatro categorías de las seis que se premiaban.

Gemma Juncá, Brand & Marketing Director en Iberia, fue la encargada de anunciar a los ganadores. Primero fue el turno de conocer a la ganadora en la terna mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie y la ganadora fue Natalia Oreiro por su protagónico en Santa Evita. La actriz uruguaya, que recién llegaba a Madrid, subió entonces a recibir su premio.

“Es el premio más lindo que se puede recibir, el del público, porque en definitiva es para lo que uno hace este trabajo hermoso. Es mi segundo Platino del público. Muy agradecida por haberlo ganado por un personaje que de tan grande pensé que era imposible abarcar. Y esto hace sentirme un poquito mejor con mi interpretación. Muchísimas gracias, les deseo una linda jornada y estoy orgullosa de ser latina”, dijo Natalia.

Luego fue el turno de premiar a la mejor interpretación masculina en serie o teleserie y cuando se abrió el sobre, otra vez arrancaron los aplausos y gritos porque el ganador fue Guillermo Francella por su rol en El Encargado. “Voy a tomar un poco las palabras que dijo Natalia -comenzó al recibir el galardón-. Este premio, que es en definitiva por el que uno trabaja que es el público, es fantástico tener este reconocimiento por parte de ellos. He sido muy feliz haciendo esta serie”. Además destacó el trabajo de Mariano Cohn y Gastón Duprat: “Yo respeto mucho a los autores y a este tipo de guiones tan extraordinarios que hacen que todo lo interpretativo sea verosímil. Te genera un vínculo con el espectador muy masivo porque hay una identificación en lo que expresás y lo que decís que no siempre es común de encontrarlo en un texto de ficción”.

Más tarde, llegaría el premio a la mejor interpretación masculina en película y el reconocimiento fue para Ricardo Darín. “Trabajamos para ellos, pensando en ellos más que en los premios, esa es la realidad porque eso ya es mucho más fortuito y depende de otras cosas pero cuando recibimos el abrazo, la calidez y el reconocimiento de la gente, hay como una recuperación de energía. Muchas veces nosotros nos cansamos y decimos ´estamos acá a las 3, 4, 5 de la mañana rodando en el medio del campo, con frío, con mucho calor, con condiciones que no siempre son las ideales y se produce un desgaste, obviamente, como nos pasa a todos en nuestros trabajos, pero cuando hay un abrazo del público esa energía hace que todo haya valido la pena”, dijo el actor sobre el escenario

Por último, se otorgó el Platino a la mejor película y la estatuilla fue para Argentina 1985. Entonces, su protagonista, quien interpretó a Julio César Strassera en la película que recrea el juicio a las juntas militares, volvió a subir al escenario pero esta vez acompañado por su compañero Peter Lanzani y a Javiera Balmaceda, a cargo de la producción.

“Que hable Javiera que nos ha soportado en todo el proceso de la película”, dijo Darín al recibir el premio por el voto popular y le pasó el micrófono a Balmaceda, quien agradeció a todo el equipo y al director, Santiago Mitre. Luego de posar para la foto grupal y de jugar con el premio, el actor aseguró que lo compartiría con Lanzani -quien interpretó al fiscal Luis Moreno Ocampo-, ya que ese reconocimiento también era suyo.

Los otros dos rubros elegidos por el público premiaron a Laia Costa por la categoría interpretación femenina en cine por la española Cinco lobitos, mientras que la colombiana Noticia de un secuestro, basada en el libro de Gabriel García Márquez, ganó el premio del público a la mejor miniserie.

Aplauso, medalla y beso para Argentina que también gana en las ficciones iberoamericanas. Habrá que ver qué sucede durante la ceremonia de premiación pero ya todos dan a Argentina 1985 como la gran candidata a llevarse varios de los 14 premios a los que está nominada.

