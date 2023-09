Premios The Best: Lionel Messi y Julián Álvarez candidatos a «Mejor Jugador»

La casa madre del fútbol mundial publicó los elegidos por un panel de expertos en función de los méritos obtenidos durante los periodos pertinentes. El jurado internacional que decidirá a los ganadores está compuesto por capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, periodistas y aficionados de todo el mundo. El capitán argentino va por el «doblete».

Habemus candidatos a los premios The Best de la FIFA. El ente rector del fúbol mundial publicó en la mañana de este jueves la lista de nominados en las categorías: “Mejor entrenador”, “Mejor Jugadora”, “Mejor Jugador”, “Puskas” al mejor gol y el “Premio a la Afición”.

En el anuncio oficial, FIFA explica los motivos que tuvo en cuenta su panel de expertos para elegir a los aspirantes a las diferentes categorías. En relación a la “Mejor Jugadora» aclaran: “se ha tenido en cuenta en las nominaciones al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA. Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro de adidas, es una de las cuatro jugadoras españolas nominadas en una lista con 16 futbolistas, entre ellas cuatro internacionales inglesas, que fueron subcampeonas en el Mundial, y tres australianas, que se quedaron a las puertas de la final jugando ante su público”. Cabe destacar que Linda Caicedo, jugadora colombiana de tan solo 18 años y una de las figuras del combinado cafetero está nominada.

En relación a “Mejor Jugador” y “Mejor entrenador” aseguran: “La mitad de los candidatos al Premio The Best al Jugador de la FIFA formaron parte de la plantilla del Manchester City que conquistó el triplete en la temporada 2022-2023, y se ha nominado a Pep Guardiola al Premio The Best al Entrenador de la FIFA junto con otros cuatro compañeros. Por otro lado, las ganadoras de las ediciones 2021 y 2022 del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, Emma Hayes y Sarina Wiegman, son dos de las cinco nominadas en esta categoría”.

En la categoría mejor afición habrá presencia argentina: “Algunos ejemplos son Fran Hurndall, que condujo un balón de fútbol 1000 km durante 32 días a fin de recaudar fondos para una organización benéfica; un hincha del Club Atlético Colón de Santa Fe, al que grabaron en las gradas infundiendo un sentimiento de lealtad al club a su bebé en brazos; y Miguel Ángel, un joven aficionado del club colombiano Millionarios que consiguió hacer realidad sus sueños al conocer en persona a sus héroes antes de fallecer”.

Los nominados a “Mejor jugador” son: Julián Álvarez (Argentina / Manchester City FC); Marcelo Brozović (Croacia / FC Internazionale Milano / Al Nassr FC); Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC); İlkay Gündoğan (Alemania / Manchester City FC / FC Barcelona); Erling Haaland (Noruega / Manchester City FC); Rodrigo (Rodri) Hernández Cascante (España / Manchester City FC); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / SSC Napoli); Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain); Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami); Victor Osimhen (Nigeria / SSC Napoli); Declan Rice (Inglaterra / West Ham United FC / Arsenal FC); Bernardo Silva (Portugal / Manchester City FC).

En el caso de los galardones del fútbol masculino —Premio The Best al Jugador de la FIFA, Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y Premio The Best al Guardameta de la FIFA—, se contempla el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

Los hinchas podrán votar a través de las plataformas digitales de la FIFA para todas las categorías a partir del este jueves y la votación termina el viernes 6 de octubre a medianoche (CET).

